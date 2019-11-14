На перевод денег в негосударственный пенсионный фонд без санкции пожаловался в полицию пенсионер из Бердска

Бердчанин думает, что он стал жертвой мошенников. Павлу Булыгину пришло письмо из ПФ о переводе денег.Заявление якобы подано в Москве, а договор заключен в Татарстане. В НПФ «Согласие» такого клиента не знают.

Перевели пенсию из государственного пенсионного фонда в Бердске

Перевели 53 тыс. рублей пенсионных накоплений Павла Булыгина из Бердска без его ведома. Павел рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что 10 мая 2019 года ему пришло письмо о том, что его накопления из пенсионного фонда перевели негосударственный фонд «Согласие». Павел начал выяснить в инстанциях как исчезли средства и узнал, что заявление подано в ПФР в Москве. Договор об обязательном пенсионном страховании заключен в республике Татарстан. Павел Сергеевич думает, что он стал жертвой мошенников.

— Там схема очень интересная, заявление в одном месте написано, заверено вообще в другом конце страны. Подпись стоит не моя стоит, — сообщил Павел «Курьер. Среда. Бердск» 25 октября.

Ответы служб

В негосударственном пенсионном фонде «Согласие» «Курьер. Среда. Бердск» заявили, что у них нет с Павлом Булыгиным договора.

— Булыгин Павел Сергеевич не является клиентом Фонда, сведения о договоре с ним в системе отсутствуют, — уточнил генеральный директор Александр Вьюницкий АО «НПФ Согласие» 28 октября.

В пенсионном фонде Павлу Сергеевичу подтвердили, что его накопления переведены. Тогда он написал заявление в полицию Бердска. «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили его обращение и уточнили, что запрос по данному факту перенаправлен в МВД города Москва.

— Заявление о переводе денег Павла Булыгина зарегистрировано в отделении Пенсионного фонда по городу Москва, — уточнил и. о. начальника полиции Бердска Игорь Иус 28 октября.

В МВД по Москве «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что они проводят проверку по данному факту.

— По данному факту проводится проверка в соответствии со ст. 144-145 УПК РФ, — сообщили специалисты пресс-центра главного управления МВД по Москве 1 ноября.

«Хочу наказать виновных»

В договоре с НПФ «Согласие» подпись Павла немного схожа с настоящей. Тогда как в заявлении в государственный пенсионный фонд она совершенно другая. В договоре с «Согласием» указаны его паспортные данные. Булыгин отмечает, что не терял паспорт. Возможно, данные стали известны из банков, где он брал кредит.

— Меня удивляет почему в государственном пенсионном фонде не сверили подпись и перевели накопления, — возмущен мужчина.

Павел Сергеевич может перевести накопления обратно в государственный пенсионный фонд, но он потеряет часть суммы — снимется процент.

— Мне не жалко потерять эту небольшою сумму. Меня не дает покоя факт того, что так могут перевести средства у любого другого человека. Я хочу добиться заведения уголовного дела, — подчеркнул Павел 14 ноября.

Как только будут известны результаты проверки полицией, мы напишем продолжение истории. Читайте подробности в ближайшее время.