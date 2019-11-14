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Катастрофа: Венеция утонула на 80%, два человека погибли из-за вызванного дождями наводнения

12:45 14.11.2019 Фото: pixabay.com
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Мэр города Луиджи Бруньяро назвал наводнение «настоящей катастрофой» и призвал жителей не выходить на улицу. Нынешний подъем уровня моря в Венеции рекордный за последние полвека.

Катастрофа: Венеция утонула на 80%, два человека погибли из за вызванного дождями наводнения
Два человека погибли из-за наводнения в Венеции

Два человека стали жертвами наводнения в Венеции, вызванного проливными дождями. Как сообщил в среду телеканал Sky TG24, одного из погибших могло ударить током, когда тот пытался запустить в затопленном доме электрические насосы.

В ночь на среду уровень воды в Венеции поднялся до отметки в 183 см, что привело к затоплению более 80% города. Из-за наводнения утонули несколько речных трамваев. Потоп спровоцировал перебои с телефонной связью и электричеством. Как сообщило агентство АNSA, также оказалась затоплена крипта собора Святого Марка. В момент максимального подъема уровня воды минувшей ночью базилику затопило более чем на 1 м.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал наводнение «настоящей катастрофой», призвав жителей не выходить на улицу. Власти города собираются ввести режим чрезвычайной ситуации. В среду ожидается волна новой «высокой воды» — до 145 см.

Нынешний подъем уровня моря рекордный за последние полвека. Выше нынешнего уровень моря поднимался только в 1966 году, когда были затоплены не только Венеция, но и другие итальянские города, в том числе Флоренция. Тогда был зафиксирован рекордный уровень подъема воды — 190 см, при том что критической отметкой считается уровень в 130 см.

Феномен «высокой воды» характерен для Венеции, расположенной на нескольких островах в лагуне Адриатического моря. Он связан с повышением уровня моря, что случается, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов. Уровень воды поднимается также из-за дождей, как произошло на этот раз. Также наводнению способствовал ветер с моря.

Венеция, знаменитый город на лагуне, является центром притяжения туристов со всего мира — ежегодно туда приезжают 28 млн человек. Наводнение не отпугнуло путешественников — на распространяемых в социальных сетях фотографиях видно, что многие прогуливаются по городу в высоких резиновых сапогах и позируют на фоне подтопленных достопримечательностей.

Источник: ТАСС

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От редакции

Жить на воде можно привыкнуть?

Гость, 14 ноября 2019 14:03
"Луиджи Бруньяро должен уйти!" Ещё: горят австралия и калифорния! В калифорнии выгорел стотысячный городок! Шварценеггер еле убежал из своего дома в 3 часа ночи! Чё не орём про "фсё пропало!"-??? А про пожары у нас в Восточной Сибири так надрывались до дня муниципальных выборов 9 сентября! А после выборов - как отрезало! Сразу никому не интересно стало.
Аноним, 14 ноября 2019 14:15
Как то писали что если кто-то хочешь посмотреть Венецию, то осталось не больше 10 лет на то, чтобы успеть.

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