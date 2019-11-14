Расстрел в колледже: Двое погибли и трое ранены из-за стрельбы студента в Благовещенске

Устроивший стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства найден мертвым. Район вокруг учебного заведения оцеплен, там слышны выстрелы, люди выбегали из здания без верхней одежды.

Студент устроил стрельбу

Два человек погибли и еще трое получили ранения в результате стрельбы, которую устроил утром 14 ноября студент в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили агентству «Интерфакс» в областном Минздраве.

«Информация пока предварительная, один погиб и трое пострадали. Ранены, предварительно, двое подростков и один молодой человек», — сообщил собеседник агентства.

О стрельбе в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства стало известно утром 14 ноября. Источник рассказал «Интерфаксу», что район вокруг учебного заведения оцеплен, там слышны выстрелы. По его словам, люди выбегали из здания без верхней одежды.

Устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске найден мертвым.