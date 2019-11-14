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Сколько человек живет в Бердске?

13:30 14.11.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Население города увеличивается за счет мигрантов. К концу 2019 года число бердчан достигнет 104 477 человек.

Сколько человек живет в Бердске?
В конце 2012 года Бердск перешагнул по численности населения 100-тысячный рубеж

Хоть и не быстрыми темпами, но растет население Бердска. На конец 2018 года численность составляла 104 237 человек. В бердском управлении экономического развития назвали ожидаемые в конце 2019 цифры по численности населения.

По словам начальника экономразвития Юлии Бадриной, численность населения может составить 104 477 человек. Ожидаемое количество прибывших в город за год — 2537, выбывших — 2008, родившихся — 1095, умерших — 1384. Смертность в Бердске с конца 2017 года продолжает превышать рождаемость, отметила Юлия Олеговна.

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