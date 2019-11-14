Фаллосы в три ладони из киберкожи ежедневно покупают девушки и пожилые мужчины в секс-шопе Бердска

Фаллоимитаторы пользуются популярностью у бердчан разных возрастов

Мне 46 лет и в секс-шопе я раньше не ходила. И зря. Здесь столько всего интересного! Первое, мне было интересно посмотреть, это «члены». Но они оказались за тонированным стеклом видимо, чтобы не шокировать впечатлительных посетителей.

— Бывают просто фаллоимитаторы, есть вибро. Материал абсолютно разный. Медицинский силикон — самый безопасный материал. Есть ПВХ, гелевые и киберкожа. Последние практически не отличаются от человеческого, — рассказал консультант Елена Легченкова.

Как призналась специалист, фаллосы покупают не только для удовольствия, иногда игрушки прописывает врач для стимуляции кровообращения.



В Бердске можно найти фаллоимитаторы больших размеров

И вот открывается потаенная дверца и пред моим взором предстают они, такие симпатичные, а на ощупь — как настоящие!Огромных членов — фистингов в бердском магазине я не нашла. Но имеющиеся размеры впечатляют. Самый большой «член» размеров три взрослых ладони в длину.На вопрос, какого возраста горожане чаще заглядывают в секс-шоп?— Приходят пенсионеры и молодежь. Иногда настолько молодо выглядят, что спрашиваю паспорт, — сообщила специалист.Магазин существует 11 лет и, несмотря на кризис, за взрослыми игрушками бердчане наведываются каждый день. Фаллоимитатор без вибрации вам обойдется от 2600 рублей, с вибрацией 3800 рублей.— Регулярный секс полезен для здоровья. Если у вас нет мужчины — это не повод отказывать себе в удовольствии, — констатировала продавец сэкс-шопа.Скоро вы узнаете, какой плеткой бить мужа, чтобы он ходил как шелковый и чем массировать простату, чтобы избежать онкологии.