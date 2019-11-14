14.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Фаллосы в три ладони из киберкожи ежедневно покупают девушки и пожилые мужчины в секс-шопе Бердска

13:50 14.11.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
16 10

«Курьер. Среда. Бердск» запускает новую рубрику «Оргазму быть!» Мы будем писать о средствах, которые помогут вам получить удовольствие.

Фаллосы в три ладони из киберкожи ежедневно покупают девушки и пожилые мужчины в секс шопе Бердска
Фаллоимитаторы пользуются популярностью у бердчан разных возрастов

Мне 46 лет и в секс-шопе я раньше не ходила. И зря. Здесь столько всего интересного! Первое, мне было интересно посмотреть, это «члены». Но они оказались за тонированным стеклом видимо, чтобы не шокировать впечатлительных посетителей.
— Бывают просто фаллоимитаторы, есть вибро. Материал абсолютно разный. Медицинский силикон — самый безопасный материал. Есть ПВХ, гелевые и киберкожа. Последние практически не отличаются от человеческого, — рассказал консультант Елена Легченкова.
Как призналась специалист, фаллосы покупают не только для удовольствия, иногда игрушки прописывает врач для стимуляции кровообращения.

И вот открывается потаенная дверца и пред моим взором предстают они, такие симпатичные, а на ощупь — как настоящие!
Огромных членов — фистингов в бердском магазине я не нашла. Но имеющиеся размеры впечатляют. Самый большой «член» размеров три взрослых ладони в длину.
На вопрос, какого возраста горожане чаще заглядывают в секс-шоп?
— Приходят пенсионеры и молодежь. Иногда настолько молодо выглядят, что спрашиваю паспорт, — сообщила специалист.
Магазин существует 11 лет и, несмотря на кризис, за взрослыми игрушками бердчане наведываются каждый день. Фаллоимитатор без вибрации вам обойдется от 2600 рублей, с вибрацией 3800 рублей.
— Регулярный секс полезен для здоровья. Если у вас нет мужчины — это не повод отказывать себе в удовольствии, — констатировала продавец сэкс-шопа.
Скоро вы узнаете, какой плеткой бить мужа, чтобы он ходил как шелковый и чем массировать простату, чтобы избежать онкологии.

Фаллосы в три ладони из киберкожи ежедневно покупают девушки и пожилые мужчины в секс шопе Бердска

В Бердске можно найти фаллоимитаторы больших размеров

Мнение читателей
2
8
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Покупаете фаллоимитаторы?

житель Бердска, 14 ноября 2019 14:14
Уважаемый Курьер! Видимо у Вас кто-то озабоченный появился, последнее время все про члены пишите, настоящие и резиновые. Вы всю аудиторию читателей такими считаете? Для таких новостей есть специальные ресурсы, кому надо тот найдет.
Евгений, 14 ноября 2019 14:22
НВР:
Похоже магазин проплатил вам рекламу? Вы там рядышком, как я помню.
Аноним, 14 ноября 2019 14:27
Спасибо Елене Белоусовой за интересный материал! Как всегда познавательно, интересно, впечатляюще! Хотелось бы попросить подобную рубрику открыть для мужчин. По продажным женщинам, например: салоны, массаж итд.
Аноним, 14 ноября 2019 14:27
Живенько написано... "такие симпатичные, а на ощупь — как настоящие!" "какой плеткой бить мужа, чтобы он ходил, как шелковый" - видимо, шелковой))) # РЖУНЕМОГУ...
я, 14 ноября 2019 14:28
А если это дети будут читать?
Житель Бердска 2, 14 ноября 2019 14:30
вы вообще нормальные такие статьи пишите!!!!!
Аноним, 14 ноября 2019 14:42
Что такое? 21 век на дворе, "про это" можно говорить, и дети уже всё равно знают всё...
Аноним, 14 ноября 2019 14:41
КСБ жжет
ого, 14 ноября 2019 14:42
Уважаемый Курьер! Прекратите писать о таких магазинах. Кому надо, тот и сам их найдет. Это не этично, такая реклама на ваших страницах.
Аноним, 14 ноября 2019 14:48
Курьер как всегда на высоте!!! Это мега новость!!! А то что ваш сайт ещё и школьники читают, об этом не подумали...
777888, 14 ноября 2019 14:50
про резиновые члены , и про смерть детишек часто стали писать в курьере, увольте изврощенца со своей редакции.
Да уж, 14 ноября 2019 14:55
Для городского новостного сайта статейки про фаллоимитаторы - это всё же перебор.) "Курьер" жжёт!))
Аноним, 14 ноября 2019 15:02
Новость, как новость, не хуже и не лучше других. Что такого-то в этом никак понять не могу?
Аноним, 14 ноября 2019 15:03
Цены жесть! с Али раз в 10 дешевле заказать то же самое.
Подозореваю, что магазин так и делает.
YYY, 14 ноября 2019 15:05
"«Курьер. Среда. Бердск» запускает новую рубрику «Оргазму быть!» Мы будем писать о средствах, которые помогут вам получить удовольствие." - ну тогда надо и адреса организаций с подробным описание услуг и прейскурантами выкладывать - помогать, так помогать...
Гость, 14 ноября 2019 15:16
Когда-то, при СССР, на витринах магазинов лежали модели катеров и самолётов, а теперь модели....? Вот вам, граждане! Перестроились? Усилили и углУбили? Йооо-мана!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Шкатулку с драгоценностями украл вор-рецидивист из открытой квартиры в Нижней Ельцовке Новосибирска
15:15 14-11-2019
Шкатулку с драгоценностями украл вор-рецидивист из открытой квартиры в Нижней Ельцовке Новосибирска
БердскОткроется с новыми кабинетами детская поликлиника №2 в Микрорайоне Бердска 19 ноября
15:00 14-11-2019
Откроется с новыми кабинетами детская поликлиника №2 в Микрорайоне Бердска 19 ноября
БердскОтключили на сутки горячую воду в 10 домах, школе №9 и медучилище в Бердске 1
14:56 14-11-2019
Отключили на сутки горячую воду в 10 домах, школе №9 и медучилище в Бердске
Повысятся ли пенсии работающих пенсионеров?
14:45 14-11-2019
Повысятся ли пенсии работающих пенсионеров?
Борьбу с теневым оборотом древесины в регионе усиливает правительство Новосибирской области 2
14:30 14-11-2019
Борьбу с теневым оборотом древесины в регионе усиливает правительство Новосибирской области
Бердск«Вывозить не буду!»: Растащит по дороге опасные отходы от прудов председатель СНТ «Вега-1» в Бердске 1
14:15 14-11-2019
«Вывозить не буду!»: Растащит по дороге опасные отходы от прудов председатель СНТ «Вега-1» в Бердске
Признаки диабета. Можно ли заразиться диабетом?
14:11 14-11-2019
Признаки диабета. Можно ли заразиться диабетом?
Путин сократил время работы российским селянкам до 36 часов в неделю
14:00 14-11-2019
Путин сократил время работы российским селянкам до 36 часов в неделю
БердскФаллосы в три ладони из киберкожи ежедневно покупают девушки и пожилые мужчины в секс-шопе Бердска 16
13:50 14-11-2019
Фаллосы в три ладони из киберкожи ежедневно покупают девушки и пожилые мужчины в секс-шопе Бердска
Более 3 млрд рублей направят на достройку домов обманутых дольщиков в Новосибирской области
13:45 14-11-2019
Более 3 млрд рублей направят на достройку домов обманутых дольщиков в Новосибирской области