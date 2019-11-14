Фаллосы в три ладони из киберкожи ежедневно покупают девушки и пожилые мужчины в секс-шопе Бердска

Мне 46 лет и в секс-шопе я раньше не ходила. И зря. Здесь столько всего интересного! Первое, мне было интересно посмотреть, это «члены». Но они оказались за тонированным стеклом видимо, чтобы не шокировать впечатлительных посетителей.
— Бывают просто фаллоимитаторы, есть вибро. Материал абсолютно разный. Медицинский силикон — самый безопасный материал. Есть ПВХ, гелевые и киберкожа. Последние практически не отличаются от человеческого, — рассказал консультант Елена Легченкова.
Как призналась специалист, фаллосы покупают не только для удовольствия, иногда игрушки прописывает врач для стимуляции кровообращения.
Огромных членов — фистингов в бердском магазине я не нашла. Но имеющиеся размеры впечатляют. Самый большой «член» размеров три взрослых ладони в длину.
На вопрос, какого возраста горожане чаще заглядывают в секс-шоп?
— Приходят пенсионеры и молодежь. Иногда настолько молодо выглядят, что спрашиваю паспорт, — сообщила специалист.
Магазин существует 11 лет и, несмотря на кризис, за взрослыми игрушками бердчане наведываются каждый день. Фаллоимитатор без вибрации вам обойдется от 2600 рублей, с вибрацией 3800 рублей.
— Регулярный секс полезен для здоровья. Если у вас нет мужчины — это не повод отказывать себе в удовольствии, — констатировала продавец сэкс-шопа.
Скоро вы узнаете, какой плеткой бить мужа, чтобы он ходил как шелковый и чем массировать простату, чтобы избежать онкологии.
Похоже магазин проплатил вам рекламу? Вы там рядышком, как я помню.
Подозореваю, что магазин так и делает.