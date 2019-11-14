Более 3 млрд рублей направят на достройку домов обманутых дольщиков в Новосибирской области

До 2025 года областной бюджет выделит Фонду защиты прав граждан 891,2 млн рублей. Еще 2,3 млрд рублей поступит в регион из федерального бюджета.

На завершение долгостроев Новосибирской области направят более трех миллиардов рублей

Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области» создана для завершения недостроенных объектов в октябре 2019 года. В ближайшие 4 года областной фонд получит около 3,2 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков. Такая сумма фигурирует в проекте постановления правительства региона, размещенном на портале электронной демократии Новосибирской области.

За этот период областной бюджет выделит фонду 891,2 млн рублей. Еще 2,3 млрд рублей поступит в Новосибирскую область из федерального бюджета. На эти средства организация будет решать проблемы дольщиков 64 многоквартирных домов региона, внесенных в Единый реестр проблемных объектов.