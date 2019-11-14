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Кремль не против рабочего дня 31 декабря для всех россиян

13:00 14.11.2019 Фото: кремлин.ру
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Последний день 2019 года приходится на вторник. Пресс-секретарь президента отказался дискутировать на эту тему: надо работать.

Кремль не против рабочего дня 31 декабря для всех россиян
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что 31 декабря 2019 года надо работать, а для дискуссий по объявлению этого дня выходным нет предмета.

«Здесь нечего дискутировать. В этом году этот день рабочий, значит, надо работать в этот день», — сказал журналистам представитель Кремля.

По его мнению, «здесь нет предмета для дискуссии». «Происходит разное перераспределение выходных дней, поэтому иногда каникулы получаются длиннее на один-два дня, иногда короче», — пояснил Песков.

Последний день 2019 года приходится на вторник.

Источник: ТАСС

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От редакции

31 декабря должен быть выходным?

Аноним, 14 ноября 2019 13:17
31 декабря надо сделать выходным, а один день забрать из "каникул", а то когда готовить салаты?
Аноним, 14 ноября 2019 13:22
умные его отработали 4 ноября

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