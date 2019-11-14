Кремль не против рабочего дня 31 декабря для всех россиян

Последний день 2019 года приходится на вторник. Пресс-секретарь президента отказался дискутировать на эту тему: надо работать.

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что 31 декабря 2019 года надо работать, а для дискуссий по объявлению этого дня выходным нет предмета.

«Здесь нечего дискутировать. В этом году этот день рабочий, значит, надо работать в этот день», — сказал журналистам представитель Кремля.

По его мнению, «здесь нет предмета для дискуссии». «Происходит разное перераспределение выходных дней, поэтому иногда каникулы получаются длиннее на один-два дня, иногда короче», — пояснил Песков.

Последний день 2019 года приходится на вторник.

Источник: ТАСС