Покупка автомобиля, особенно если речь идет о подержанном автомобиле, сопряжено с рисками, связанными не только с неисправным техническим состоянием автомобиля, но и с мошенническими действиями других лиц, в том числе продавца.

Тщательно осмотрите выбранный автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии технических неисправностей и повреждений

Как купить автомобиль?

Приобретение автомобиля, особенно если речь идет о подержанном автомобиле, сопряжено с определенными рисками, связанными не только с неисправным техническим состоянием автомобиля, но и с мошенническими действиями других лиц, в том числе продавца.

Во избежание возможных негативных последствий (их минимизации) при покупке подержанного автомобиля рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Выберите автомобиль

Прежде всего определитесь с тем, какой автомобиль вы хотите приобрести (марка, модель, комплектация). Тщательно осмотрите выбранный автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии технических неисправностей и повреждений.

Необходимо осмотреть идентификационный номер автомобиля (VIN), а также номера его узлов и агрегатов (например, двигателя). VIN наносится не менее чем в одном месте на раму или часть кузова, не являющуюся легкосъемной. Данные номера указываются в паспорте транспортного средства (ПТС) и в свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС). При наличии измененных номеров узлов и агрегатов эксплуатация автомобиля запрещена (п. п. 1.1, 1.4.1 — 1.5.1 Приложения 7 к Техническому регламенту, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877; п. 11 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, утв. Постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090).

Шаг 2. Проверьте чистоту предполагаемой сделки

Перед покупкой автомобиля необходимо удостовериться в отсутствии обстоятельств, которые могут стать препятствием к его регистрации и дальнейшей эксплуатации.

Так, вам следует проверить (п. 9 Положения, утв. Приказом МВД России N 496, Минпромэнерго России N 192, Минэкономразвития России N 134 от 23.06.2005 (далее — Положение); Приказ МВД России N 750, Минпромторга России N 4036, ФТС России N 1661 от 30.10.2019; п. 38 Правил, утв. Приказом МВД России от 26.06.2018 N 399):

наличие оформленных на автомобиль ПТС и СТС, государственных регистрационных знаков;

возможные ограничения в отношении совершения сделок по распоряжению автомобилем (в частности, необходимо проверить, не находится ли автомобиль в залоге или в розыске).

Сервисы для проверки нахождения автомобиля в розыске или наличия ограничений представлены на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России. Там же можно посмотреть историю регистрации автомобиля и выяснить, участвовал ли автомобиль в ДТП. В г. Москве подобную информацию можно получить через Систему интерактивного взаимодействия с гражданами и организациями «Автокод» (Информация ФССП России; п. п. 1.3, 1.4.2 Положения, утв. Постановлением Правительства Москвы от 25.10.2016 N 700-ПП).

Шаг 3. Заключите договор купли-продажи автомобиля

Обязательное нотариальное оформление данного договора законодательством не предусмотрено. Вы можете как оформить договор в простой письменной форме, так и удостоверить сделку нотариально (в целях проверки ее законности) (пп. 2 п. 1 ст. 161, п. 1 ст. 163 ГК РФ).

Составьте и подпишите договор купли-продажи в трех экземплярах (для продавца, покупателя и ГИБДД).

Договор купли-продажи автомобиля должен содержать следующие сведения (п. 15.5 Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 07.08.2013 N 605):

1)дату и место его составления;

2)фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) продавца и покупателя, их паспортные данные, адрес места жительства;

3)предмет и условия договора, стоимость автомобиля, порядок оплаты, сроки и условия его передачи от продавца к покупателю;

4)идентификационные данные автомобиля (марку, модель, цвет, год выпуска, VIN, номера кузова и двигателя), а также серию, номер, дату выдачи ПТС, СТС и государственного регистрационного знака;

5)подписи сторон.

Для подтверждения, в частности, факта передачи автомобиля и его технического состояния на момент продажи в дополнение к договору может быть подписан акт приема-передачи автомобиля.

Шаг 4. Внесите в ПТС запись о новом собственнике

В ПТС следует внести следующие записи (пп. 50.2 Положения; Приказ МВД России N 750, Минпромторга России N 4036, ФТС России N 1661):

в строках «Наименование (Ф.И.О.) собственника», «Адрес» укажите свои данные;

в строке «Дата продажи (передачи)» укажите число, месяц и год совершения сделки купли-продажи автомобиля;

в строке «Документ на право собственности» укажите наименование документа, подтверждающего право собственности на автомобиль (договор купли-продажи), его номер (если имеется) и дату составления;

в строке «Подпись прежнего собственника» должен проставить подпись прежний владелец автомобиля, а в строке «Подпись настоящего собственника» вы ставите свою подпись. Если продавцом выступает юридическое лицо или ИП, строки с данными о прежнем владельце автомобиля должны быть заверены их печатью (при наличии печати).

Реквизиты, расположенные на левой лицевой и оборотной сторонах ПТС и содержащие сведения о регистрации транспортных средств или снятии их с регистрационного учета («Свидетельство о регистрации ТС, серия, N», «Государственный регистрационный знак», «Дата регистрации», «Выдано ГИБДД», «Дата снятия с учета»), заполняются должностными лицами подразделений Госавтоинспекции. Записи заверяются подписями указанных должностных лиц и оттисками печатей подразделений Госавтоинспекции (п. 51 Положения; Приказ МВД России N 750, Минпромторга России N 4036, ФТС России N 1661).

Шаг 5. Зарегистрируйте автомобиль в ГИБДД

В течение 10 дней после заключения договора купли-продажи вы должны обратиться в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции МВД России (вне зависимости от вашего места регистрации) с заявлением об изменении регистрационных данных в связи с переходом к вам права собственности на автомобиль (пп. 56.1 п. 56 Административного регламента; п. п. 6, 11, 25 Правил, утв. Приказом N 399).

Если вы этого не сделаете, то по истечении 10 суток с даты заключения сделки в ГИБДД может обратиться прежний владелец автомобиля с заявлением о прекращении за ним регистрации. В этом случае государственные регистрационные знаки автомобиля и регистрационные документы будет признаны недействительными и внесены в соответствующие розыскные учеты (п. 8.2 Правил, утв. Приказом N 399; пп. 60.4 п. 60 Административного регламента).

Для регистрации вам понадобятся следующие документы (п. п. 15, 17 Административного регламента):

1)заявление о регистрации;

2)документ, удостоверяющий вашу личность, а также личность и полномочия представителя, если регистрацию оформляет представитель;

3)ПТС;

4)свидетельство о регистрации транспортного средства;

5)договор купли-продажи автомобиля;

6)страховой полис ОСАГО (необязателен для предоставления);

7)документ об уплате госпошлины (необязателен для предоставления).

Справка. Размер госпошлины

При регистрации подержанного автомобиля уплачивается госпошлина за регистрационные действия, связанные (пп. 36, 38 п. 1 ст. 333.33 НК РФ):

с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, — 2 000 руб. (при замене регистрационных знаков);

выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства из материалов на бумажной основе, — 500 руб. (из материалов на пластиковой основе нового поколения — 1 500 руб.);

внесением изменений в выданный ранее ПТС, — 350 руб.

При наличии возможности обращения с заявлением и уплаты госпошлины через порталы госуслуг и иные порталы, интегрированные с ЕСИА, госпошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7 (п. 4 ст. 333.35 НК РФ).

Госпошлина должна быть уплачена до подачи заявления и необходимых документов, а в случае направления заявления посредством Единого портала госуслуг — до представления оригиналов документов (п. 26 Административного регламента).

Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права