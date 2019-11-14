Моя жена алкашка. Признаки женского алкоголизма

Женский алкоголизм – это тяжёлая болезнь, это зависимость, которая развивается намного быстрее, чем у мужчин. К тому же она протекает в более тяжёлой форме.

Алкоголь не делает женщину уверенной, а, напротив, формирует несчастья в душе, что рано или поздно транслируется на всех домашних

Говорят, что женский алкоголизм не лечится. Причём распознать его бывает не так-то просто. Если одни девушки употребляют алкоголь так, что заметно даже мёртвому, то другие делают это втихую.

Подробнее о том, как распознать женский алкоголизм и что делать в такой ситуации супругу, рассказываем в нашем материале.

Признаки женского алкоголизма

Когда кто-то в семье начинает употреблять алкоголь в безмерных количествах, это обычно заканчивается настоящей катастрофой. Семейные отношения находятся под угрозой в том числе, когда жена слишком увлеклась спиртными напитками. Ведь домашней обстановке, уюту и гармонии в таком случае практически наступил конец.

Женский алкоголизм – это тяжёлая болезнь, это зависимость, которая развивается намного быстрее, чем у мужчин. К тому же она протекает в более тяжёлой форме. Алкоголь не делает женщину уверенной, а, напротив, формирует несчастья в душе, что рано или поздно транслируется на всех домашних.

Понять, что у представительницы прекрасного пола развивается алкоголизм, можно по нескольким признакам:

Меняется характер, внешность;

Стали часты вспышки ярости, агрессии, перепады настроения;

Меняется структура волос, образуется седина;

Появляются проблемы с зубами;

Снижается концентрация внимания;

Употребление алкоголя вызывает состояние эйфории и радости.

Эти симптомы первичны и наблюдаются при начальных стадиях женского алкоголизма. А вот уже на более поздних стадиях можно заметить следующее:

Очередная порция алкоголя не приносит удовольствия, а нужна лишь для того, чтобы утратить трезвость;

Дряблая кожа, потеря мышечного тонуса, как на лице, так и по всему телу;

Желтушность склер глаз, что происходит из-за сбоя в работе печени;

Синюшный оттенок кожи, из-за нарушений в работе кровеносной системы, что может вызвать тромбообразование;

Отёки под глазами, на щеках, подбородке, шее;

«Звёздочки» на щеках и носу.

Иными словами, внешность женщины, которая страдает от алкоголизма, очень часто подвергается серьёзным изменениям. Но иногда пьющие дамы могут ухаживать за собой очень тщательно, что по этим внешним признакам можно даже не распознать женских алкоголизм.

Что делать?

В первую очередь требуется поговорить с женщиной. Надо разобраться в причинах такого поведения. Ведь порой это могут быть серьёзных проблемы в психологическом плане. Разобраться в мотивах может также специалист, хотя заставить больного посещать психотерапевта может быть не просто. Важно донести до страдающей от женского алкоголизма одну вещь: спиртное не способно решить возникшие проблемы.

При необходимости можно загрузить женщину работой, какой бы то ни было. Это может быть работа на её рабочем месте, по дому. Но понимание того, что лишние рабочие моменты могут только усугубить ситуацию, тоже стоит. Ведь ситуация сугубо индивидуальная.

Также полезно найти общее хобби. Творческое или спортивное – выбирать надо в зависимости от собственных предпочтений женщины.

Муж должен во всём поддерживать свою супругу, она не должна чувствовать себя одинокой и брошенной со своей проблемой и бутылкой. Только с поддержкой можно быстрее вернуть жизнь в прежнее русло.

Источник: МедикФорум