Открой рот! Посмотри на зубы! Пора в кресло к стоматологу?

Многие факторы, включая генетические особенности организма, влияют на качество зубов. Если на генетику мы повлиять не в силах, то остальные нам подвластны

Сначала это молочные зубы, потом постоянные. От того, как мы за ними ухаживаем напрямую зависит придется ли платить за «третьи», или хватит тех, что даны нам от природы.

Многие факторы, включая генетические особенности организма, влияют на качество зубов. Если на генетику мы повлиять не в силах, то остальные нам подвластны.

Заболевания полости рта



Несмотря на то, что зубы и их эмаль являются самой твердой тканью в организме человека, они подвластны большому количеству заболеваний.Самыми распространенными из них являются:— кариес (деминерализация эмали и образование полости в твердых тканях зуба)— пульпит (воспаление зубного нерва)— периодонтит (воспалительный процесс, происходящий в верхушке зубного корня)Помимо всем известных факторов сохранения здоровья зубов, таких как ежедневная чистка, посещение стоматолога, профессиональная чистка, немаловажным фактором является зубная паста и вода, которую вы пьете, и та, которую вы используете для полоскания рта. Современные производители не гнушаются добавлять категорически вредные и даже опасные ингредиенты в зубные пасты, в том числе и в те, что предназначены для детей. Вот небольшой список ингредиентов, которых не должно быть в вашей зубной пасте:— Лаурилсульфат натрия и лоретсульфат натрия — SLS, SLES (пенообразователь)— Кокосульфат натрия — SCS— Фтор (токсичный уничтожитель бактерий)— Триклозан (антибиотк убивающий микробы и бактерии)— Лактат алюминияОбращайте внимание на составы зубных паст и выбирайте безвредные средства, если не хотите наносить вред своему организму.Зубные пасты делятся на:— гигиенические— лечебно-профилактическиеЕсли в процессе осмотра зубной врач рекомендует вам использовать лечебно-профилактическую пасту, для предупреждения пародонтоза или для подавления микрофлоры вызывающей кариес, не пренебрегайте этим. Подберите пасту в соответствие с потребностями вашей полости рта.Чтобы ваши были крепкими и здоровыми необходимо соблюдать некоторые пункты:1) Ежедневно чистить зубы (минимум 2 раза в день, лучше 3, добавив чистку зубов после обеда)2) Полоскать рот после каждого приема пищи3) Использовать зубную нить после каждого приема пищи (Внимание! зубочистки травмируют десны, зубные нити, при правильном использовании, нет)4) Ежегодно (лучше раз в пол года) посещать стоматолога для профилактической проверки состояния зубов5) Периодически проводить профессиональную чистку зубов (в соответствие с рекомендациями стоматолога)6) Незамедлительно лечить зубы в случае обнаружения кариеса7) Употреблять жесткую пищи, такую как сырые овощи: морковь, капуста, редька (жевательные движения усиливают кровоток и питание зуба изнутри)Помимо вышеперечисленного, вода, которую вы пьете, должна быть тоже высокого качества, лучше минеральная, а вода, которой чистите зубы чистой, как минимум, фильтрованной.Массаж десен — профилактика различных заболеванийЕсли у вас чувствительные десны и склонность к их заболеваниям, не ленитесь делать массаж. Наносите на пальцы мед, облепиховое или оливковое масло.Такой массаж восстановит нормальное кровообращение в деснах, успокоит слизистую при раздражении, а так же поможет справиться с жжением и болью. Кроме того, массаж укрепит стенки десен и сделает их упругими, и ускорит обменные процессы. Если вы используете какие-либо лекарственные препараты для десен, то массаж поможет лекарству лучше распределиться по поверхности и впитаться.При болезненности десен помимо различных медикаментов можно так же использовать травяные настои для полоскания, они снимают воспаление, оказывают антибактериальный эффект и успокаивают слизистую. Заваривайте ромашку, зверобой или кору дуба и полощите этими отварами рот, для профилактики различных заболеваний полости рта, в том числе и кариеса.