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Повысятся ли пенсии работающих пенсионеров?

14:45 14.11.2019 Фото: pixabay.com
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При уходе с работы их пенсионные выплаты увеличатся сразу на все индексации. Некоторые пенсионеры бросают работу, чтобы получать пенсию, но эти цифры не критичны. Основная масса таких граждан продолжает работать.

Повысятся ли пенсии работающих пенсионеров?
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Сюжет: Пенсионная реформа
Повысятся ли пенсии работающих пенсионеров?

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Правительство не собирается повышать пенсии работающим пенсионерам, но при уходе с работы их пенсионные выплаты увеличатся сразу на все индексации, сказал глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов в ходе обсуждения в Госдуме изменений в бюджет ПФР на 2019 год в первом чтении.

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Валерия Гартунга, уже несколько лет не производится индексация пенсий работающим пенсионерам. «Многие из них либо ушли с работы, либо ушли в тень. Каковы последствия этого непродуманного решения для экономики и бюджетной системы?» — спросил он.

Антон Дроздов ответил, что эффект для бюджета составит в 2020 году 368 млрд рублей. Он согласился, что некоторые пенсионеры бросают работу, чтобы получать пенсию, но эти цифры не критичны. Основная масса таких граждан продолжает работать.

«После того, как пенсионер бросает работу, пенсия увеличивается сразу на все индексации, которые были до этого», — подчеркнул глава ПФР.

При этом, по его словам, работающие пенсионеры находятся в более выгодном положении, чем неработающие, так как помимо пенсии получают ещё и зарплату.

Источник: РГ

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