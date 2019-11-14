«Вы все меня достали»: студент 4 курса расстрелял одногруппников и совершил самоубийство

Один из считавшихся погибшим жив. Ему делают операцию. Пострадавший собирался сделать предложение своей девушке. По свидетельствам очевидцев, над стрелком издевались, «его гнобили».

На месте происшествия у колледжа

Студенты колледжа строительства и ЖКХ, где сегодня утром произошла стрельба, рассказали о том, как разворачивались события. По словам учащихся, стрельбу открыл студент четвертого курса. «Он вошел в аудиторию и сказал: «Вы все меня достали», стал стрелять, одному из парней попал в голову, других тоже ранил, а потом покончил с собой», — рассказали молодые люди корреспонденту «Порт Амура».

На месте случившегося в настоящее время работают сотрудники силовых ведомств.

По официальной информации УМВД, причиной случившегося стал конфликт между учащимися. Полицейские рассказали, что сегодня утром в Благовещенске к наряду ДПС ГИБДД, находящемуся на маршруте патрулирования в районе улиц Шевченко — Красноармейской, подбежал молодой человек и сообщил о том, что неизвестный устроил стрельбу в рядом расположенном колледже. Полицейские незамедлительно выдвинулись на указанный адрес.

«Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, сотрудники полиции вывели всех, находящихся в помещении людей на улицу. На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе — осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента предварительно трое пострадали», — говорится в официальном сообщении полиции.

По предварительным данным злоумышленник совершил суицид с использованием своего оружия. Оно было зарегистрировано на данного гражданина, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Полицейские не пострадали. Молодым людям, получившим ранения оказывается медицинская помощь.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Одному из пострадавших при стрельбе в строительном колледже Благовещенска Алексею Голубничему делают операцию, он не погиб, как об этом писали в СМИ, рассказал РИА Новости близкий друг Алексея Кирилл.

По данным полиции, в четверг при стрельбе в колледже Благовещенска погибли два человека, трое пострадали; предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Некоторые СМИ сообщили, что среди погибших — Алексей Голубничий, который через несколько дней хотел сделать предложение своей девушке.

«Он не умер, сейчас ему делают операцию. Также СМИ неверно написали, что он собирался сделать на днях предложение своей девушке. Они просто встречались», — сказал собеседник агентства.

Кирилл также является студентом этого колледжа. Он рассказал, что у него не было возможности увидеть товарища после ЧП. Но студенты, которые были в аудитории, рассказали, как все произошло.

«Когда стрелявший забежал в аудиторию, все попрятались, а Леша — нет, сказал, что он его не боится. Я сам со стрелявшим не общался, и Алексей не общался, знаю, что у него был один друг», — сказал собеседник, отметив, что не слышал о конфликтах предполагаемого стрелка с другими учащимися.

Другой товарищ Голубничего Юрий рассказал РИА Новости, что конфликта у Алексея и стрелявшего не было.

По информации СК, стрельбу в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске устроил 19-летний студент этого учебного заведения, возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. В результате от ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет пострадали и были госпитализированы, стрелок покончил с собой.

Рядом со строительным колледжем находится Амурский аграрный колледж. Первокурсник этого колледжа Кирилл рассказал РИА Новости, что студент, открывший стрельбу, подвергался издевательствам.

«В группе его гнобили… Перестрелку он начал на улице», — заявил собеседник агентства, имеющий общих знакомых со стрелявшим.

По его словам, из-за стрельбы в соседнем здании студентов аграрного колледжа эвакуировали, это произошло уже после начала занятий. Сейчас весь квартал вокруг колледжей оцеплен, на месте полиция, скорая, пожарные, ОМОН.