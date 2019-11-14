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Борьбу с теневым оборотом древесины в регионе усиливает правительство Новосибирской области

14:30 14.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В рамках нацпроекта «Экология» реализуется региональный проект «Сохранение лесов»: лесовосстановление, защита лесов от пожаров и «черных лесорубов». Госинспекторы составили 707 протоколов на сумму 4,7 млн рублей, выявлено 193 факта незаконных рубок.

Борьбу с теневым оборотом древесины в регионе усиливает правительство Новосибирской области
Лесники проводят санитарную вырубку деревьев

Законопроект, регулирующий деятельность пунктов хранения и отгрузки древесины, разработан министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Меры приняты для минимизации теневого оборота древесины, а также для сохранения лесного фонда региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

О проводимой региональным минприроды работе по лесовосстановлению, охране и защите лесов от пожаров и «черных лесорубов» шла речь на пресс-конференции 13 ноября. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Рыжков рассказал, что в рамках национального проекта «Экология» реализуется региональный проект «Сохранение лесов». Работа ведется по двум направлениям – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов (к 2024 году в объеме 100%). «В Новосибирской области на протяжении последних пяти лет план по лесовосставновлению перевыполняется. В этом году исполнение плана составило 105% или 6 528 га. Таким образом, по данному направлению регион справляется с задачами нацпроекта», – отметил он.

Второе направление нацпроекта в части сохранения лесов – оснащение учреждений специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров и лесовосстановлению. Для лесхозов региона уже закуплено 36 единиц техники. На покупку еще 16-и единиц заключены контракты, в ближайшее время ожидается их поставка. Кроме того, в этом году впервые за счет средств областного бюджета закуплено 39 единиц лесохозяйственной техники.

К работе по сохранению лесного фонда также относится борьба с «черными лесорубами». Как рассказал Евгений Рыжков, по инициативе регионального минприроды был разработан законопроект, регулирующий деятельность пунктов хранения и отгрузки древесины. «Законопроект был вынесен Правительством региона на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области, он уже прошел первое чтение. Цели законопроекта – регистрация всех пунктов складирования, переработки и отгрузки древесины. Согласно проекту закона, минприроды будет наделено рядом функций, в том числе по проверке таких пунктов. Законопроект направлен на предотвращение теневого оборота древесины и как следствие будет способствовать защите и сохранению лесного фонда региона. Подобные законы уже действуют в трех субъектах Сибирского федерального округа, где показали свою эффективность», – отметил он.

Евгений Рыжков также рассказал, что на сегодняшний день основными направлениями работы по борьбе с «черными лесорубами» являются патрулирование и контрольные мероприятия – в этом году их проведено более 11 тысяч (9 тысяч в прошлом году). Госинспекторами составлено 707 протоколов на сумму 4,7 млн рублей, выявлено 193 факта незаконных рубок (202 в прошлом году). Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, составил 97,7 млн рублей, возбуждено 133 уголовных дела по факту незаконной рубки. По всем случаям материалы направляются в следственные органы, сейчас по ним ведется проверки.

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От редакции

Успешно защищают леса?

Аноним, 14 ноября 2019 14:43
НВР:
Успешно !...........что даже в Бердске нет для продажи дров льготникам. Или есть ??
Гость, 14 ноября 2019 15:12
Перекройте выезд из леса лесовозам, изымите машины и технику, возьмите под контроль три пилорамы - и фсёёё! Одни разговоры!

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