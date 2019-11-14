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Запретили пить воду из батарей из-за «Скунса» в лицее №6 Бердска

16:00 14.11.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Педагоги проводят беседы с учениками и их родителями, объясняя: категорически не рекомендуется использовать сетевую воду для приготовления пищи и кормления животных. Биоцидный комплекс, отпугивающий воров воды, имеет не только не приятный запах, но и смертельно опасен.

Запретили пить воду из батарей из за Скунса в лицее №6 Бердска
Биоцидный комплекс «Скунс-01®» относится к веществам III класса опасности

Приказ о запрете на использование сетевой воды появился в лицее №6 Бердска. Директор лицея № 6 Зоя Родина приказал своим подчиненным провести беседы с учащимися на уроках ОБЖ, классных часах, по возможности с родителями при проведении родительских собраний о том, что в течение всего отопительного периода 2019-2020 годов в целях защиты трубопроводов системы теплоснабжения от биологической коррозии будет применяться биоцидный комплекс «Скунс-01» предназначенный для обработки сетевой воды.

В беседе с «Курьер. Среда Бердск» сегодня, 14 ноября, Зоя Родина уточнила: проинформировать воспитанников лицея о «Скунсе-01» обязали в управлении образования Бердска.

— Приказ появился с целью информирования родителей и деток, чтобы они были осторожны. Ведь некоторые ученики живут в усадьбах и частных домах, где в системе отопления течет не сетевая вода, — объяснила Зоя Родина.

Стоит отметить, что вода в школьных фонтанчиках — исключительно питьевая.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» странное объявление появилось в октябре на дверях многоквартирных домов Бердска.

«Убедительная просьба не использовать воду в бытовых целях. Внимание: биоцидный комплекс «Скунс-01» относится к веществам III класса опасности! Категорически не рекомендуется использовать сетевую воду для приготовления пищи и кормления животных, так как могут возникнуть проблемы с микрофлорой желудка. При появлении резкого медицинского запаха или запаха хлора, немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу по телефону: 5-05-17», — призывает автор обращения.

Стоит отметить, что «вонючка» для воды применяется с целью максимально возможного снижения несанкционированного слива воды в закрытых системах теплоснабжения. Однако назревает вопрос: неужели жители Бердска настолько «провинились», что коммунальщики пустили «скунса» в воду.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора Комбината бытовых услуг Бердска по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, воду из теплоснабжения воруют: управляющие компании и организации используют воду на бытовые нужды, горожане моют машины. Чтобы пресечь незаконное потребление воды, в нее запустили «Скунса».

— Это средство запускается в систему теплоносителя. Эта вода в принципе не предназначена для бытовых нужд. У нас гигантские подпитки на котельных. Банально говоря, происходит воровство воды из системы теплоснабжения. Теперь вода не подходит для бытовых нужд, у нее резкий запах. Это средство используют по всей России. Техническая вода — не используется для бытовх нужд, воду пить из батарей нельзя, — прокомментировал Александр Алексеенко.

Справка

«Скунс-01» – это порошок, состоящий из йодосодержащих органических веществ, соединений натрия и других оригинальных компонентов. Особенностью реагента является резкий, неприятный специфический запах (напоминает запах «карболки»), отбивающий желание использовать сетевую воду в бытовых целях.

Основное назначение «Скунс-01»: Для снижения скорости развития биологической коррозии теплообменного оборудования, трубопроводов и т.д.; для обработки теплоносителя (сетевой воды) с целью снижения несанкционированного слива из систем отопления в закрытых тепловых сетях; для подавления таксонометрических групп микроорганизмов за счет понижения селективных свойств микрофлоры.

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От редакции

Пьете воду из батарей?

Аноним, 14 ноября 2019 16:25
Кому вообще в здравом уме может прийти идея использовать воду из системы отопления???
С ума посходили чтоли?
Аноним, 14 ноября 2019 16:52
Машины мыть, полы, стирать и на многое другое брали воду из систем отопления.
Гы, 14 ноября 2019 16:54
1. а прорывы теплотрасс?
2. а при запуске отопления выпуск газов через краны Вишневского не надо делать?
Аноним, 14 ноября 2019 16:48
НВР:Биоцидный комплекс, отпугивающий воров воды, имеет не только не приятный запах, но и смертльно опасен.
Однако ждем первый случай отравления и следом судебные претензии к КБУ с шестью нулями (кстати примите это как руководство к действию)
Аноним, 14 ноября 2019 17:14
Обождите, не здесь ли писали, что эта добавка только воняет и абсолютно безопасна для здоровья?
Аноним, 14 ноября 2019 17:38
Сварите чай директору кбу из отопления.
Посмотрим как эта свинья будет сдыхать

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