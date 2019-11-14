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Требуют перенести остановку «Универмаг» ближе к автобусам и маршруткам жители Бердска

18:00 14.11.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Горожане вынуждены ожидать свой транспорт на улице под дождем, снегом и пеклом. Бердчане предлагают поменять местами газетный киоск и остановочный павильон. Власть говорит, что «все возможно».

Требуют перенести остановку Универмаг ближе к автобусам и маршруткам жители Бердска
Локация остановки не совпадает с реальной остановкой маршруток и транспорта

Требуют перенести остановочный павильон жители Бердска на остановке «Универмаг» в сторону 11 квартала.

— Ветер, снег, дождь — все это хлещет в лицо, когда я с ребенком стою на остановке. От погодных условий абсолютно негде укрыться. Остановка находится гораздо дальше, чем карман, куда заезжают маршрутки и автобусы. Часто вижу, как пожилые люди не успевают добежать до нужного автобуса, потому что расстояние от остановки до него для пенсионера — огромно. Почему бы не поменять местами киоск с газетами и остановочный павильон? Это было бы разумное решение. Власть ведь часто говорит, что город для людей, а не наоборот. А сейчас получается, что коммерция в приоритете, — обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» его читательница Тамара Викторовна 14 ноября.

Действительно, летом, осенью, весной и зимой люди топчутся в ожидании нужного маршрута на улице возле остановочного кармана. Некоторые прячутся от непогоды в торговых павильонах. Редко, когда автобус протягивает до конца заездного кармана и останавливается ближе к остановке. Особенно в час пик — ведь остановка «Универмаг» — эпицентр общественного транспорта и потока людей 103-тысячного Бердска.

В беседе с «Курьер. Среда Бердск» начальник управления ЖКХ Максим Совбанов сообщил, что «все возможно». Жителям города нужно обращаться с просьбой оформленной как заявление в УЖКХ. На общем собрании коммунальщики решат — менять ли местами бизнес и необходимую для горожан остановку.

Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска Надежда Нятина солидарна с Совбановым. Она предположила, что размеры газетного киоска и остановочного павильона одинаковы. Технической сложности в обмене местами объектов быть не должно.

— Это было бы удобнее для горожан. Но нужно поднимать все документы, смотреть принадлежность участка, на котором расположен торговый киоск. Если его владелец готов пойти на встречу, то это возможно, — прокомментировала «Курьер. Среда Бердск» Надежда Валерьевна сегодня, 14 ноября.

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