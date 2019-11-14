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Разбился «Боинг» с 50 пассажирами: пилот летал по фальшивым документам и допустил крушение в аэропорту Казани

16:30 14.11.2019 Фото: СКР
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Расследование длилось 6 лет. Уголовное преследование летчиков прекращено в связи с их гибелью. Вместе с ними погибли 50 человек. Ответственность понесут чиновники Росавиации Татарстана за халатность и нарушение правил полетов.

Разбился «Боинг» с 50 пассажирами: пилот летал по фальшивым документам и допустил крушение в аэропорту Казани
Завершено расследование уголовного дела об авиакатастрофе воздушного судна «Боинг 737-500» в Казани

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела об авиакатастрофе воздушного судна «Боинг 737-500» в международном аэропорту города Казани в ноябре 2013 года. В результате крушения погибло 50 человек, в том числе все члены экипажа.

-В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов. Так, Валерий Портнов, занимавший должность заместителя генерального директора ОАО «Авиакомпания «Татарстан», направил в 2009 году документы в отношении Салихова, содержащие недостоверные сведения, в Татарское межрегиональное управление Росавиации. В свою очередь Шавкат Умаров, являясь руководителем Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации, по халатности не организовал в сентябре 2009 года проверку подлинности и достоверности представленного авиакомпанией свидетельства пилота коммерческой авиации Салихова, что позволило бы выявить факт невыдачи ему данного свидетельства. В результате Салихов, не имея базовых знаний, навыков и опыта пилота, стал осуществлять пассажирские авиаперевозки в качестве пилота воздушного судна, — рассказали подробности в главке СКР сегодня, 14 ноября.

Кроме того, в процессе работы Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна. С марта 2012 года Салихов осуществлял пассажирские авиаперевозки в качестве командира воздушного судна.

17 ноября 2013 года Салихов, выполняя рейс маршрутом Москва-Казань, при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял. В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна.

Для получения и закрепления доказательственной базы потребовались длительные и многочисленные экспертные исследования. В ходе предварительного следствия проведены масштабные и сложные судебно-медицинские, молекулярно-генетические, химические и технико-криминалистические, а также другие судебные экспертизы, допрошено свыше 200 свидетелей и потерпевших, специалистов, проведен значительный объем иных следственных действий, которые в совокупности подтвердили версию следствия.

В отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. На основании собранных доказательств Портнову и Фомину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), Умарову – по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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От редакции

Сейчас такое возможно?

Аноним, 14 ноября 2019 16:52
НВР:
В России возможно все.
Аноним, 14 ноября 2019 17:04
НВР:
А че не видно? Треск по швам со всех сторон.

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