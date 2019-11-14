«Массовых жалоб нет»: Ростелеком налаживает интернет в поселке Агролес под Бердском

Интернет от провайдера «Ростелеком» перестал работать в поселке Агролес под Бердском. В рубрику «Сообщи свои новости» «Курьер. Среда. Бердск» обратились обеспокоенные жители. Техподдержка не смогла решить их проблему.
— Проблема началась с воскресенья (10 ноября — прим. авт). Перебои оказались массовыми, так как у соседей тоже перестал работать интернет. Причину сбоя не уточняют по горячей линии. При подключении выводит «ошибка логина». Мучаемся с воскресенья. У кого есть такие же проблемы? — обратился бердчанин Артур 12 ноября.
В комментариях два читателя подтвердили, что от «Ростелекома» есть перебои с интернетом. Артур отметил что в поселке Агролес нет возможности подключиться к другому провайдеру.
Пресс-секретарь департамента внешних коммуникаций МРФ «Сибирь» компании «Ростелеком» Татьяна Штабель сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что массовой поломки у них не было зафиксировано, но они работают с адресными обращениями граждан.
— По нашим данным, массовых жалоб со стороны абонентов города Бердска в указанные вами дни не зафиксировано. Отдельные обращения отрабатываются специалистами в рабочем порядке, — сообщила Татьяна Штабель 14 ноября.