«Массовых жалоб нет»: Ростелеком налаживает интернет в поселке Агролес под Бердском

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился житель поселка — три дня в его доме не работал интернет. Такая же ситуация оказалась у соседей. Провайдер не зафиксировал массовых жалоб, но ведет работы по обращениям бердчан.

Перебои с интернетом замечены от провайдера Ростелеком в Бердске

Интернет от провайдера «Ростелеком» перестал работать в поселке Агролес под Бердском. В рубрику «Сообщи свои новости» «Курьер. Среда. Бердск» обратились обеспокоенные жители. Техподдержка не смогла решить их проблему.

— Проблема началась с воскресенья (10 ноября — прим. авт). Перебои оказались массовыми, так как у соседей тоже перестал работать интернет. Причину сбоя не уточняют по горячей линии. При подключении выводит «ошибка логина». Мучаемся с воскресенья. У кого есть такие же проблемы? — обратился бердчанин Артур 12 ноября.

В комментариях два читателя подтвердили, что от «Ростелекома» есть перебои с интернетом. Артур отметил что в поселке Агролес нет возможности подключиться к другому провайдеру.

Пресс-секретарь департамента внешних коммуникаций МРФ «Сибирь» компании «Ростелеком» Татьяна Штабель сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что массовой поломки у них не было зафиксировано, но они работают с адресными обращениями граждан.

— По нашим данным, массовых жалоб со стороны абонентов города Бердска в указанные вами дни не зафиксировано. Отдельные обращения отрабатываются специалистами в рабочем порядке, — сообщила Татьяна Штабель 14 ноября.