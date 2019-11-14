Уронил ребенка: Задушили поясом и расчленили тело собутыльника трое жителей Рубцовска

Двум женщинам-убийцам суд дал 10 и 13 лет лишения свободы, их подельник проведет в колонии строго режима 15 лет.

Трое жителей города Рубцовска признаны виновными в убийстве знакомого и сокрытии его тела

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему жителю города Рубцовска и двум его знакомым женщинам 27-ми и 23-х лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Об этом сообщила сегодня, 14 ноября, старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Следствием и судом установлено, что в конце ноября 2018 года в одном из частных домов города Рубцовска компания распивала спиртное. Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения 27-летняя женщина стала предъявлять претензии к 31-летнему знакомому в том, что он накануне уронил ее маленького ребенка. В ходе конфликта она совместно с 23-летней хозяйкой дома и еще одним мужчиной, находящимся в компании, задушили потерпевшего поясом от халата. С целью сокрытия следов совершенного преступления обвиняемые расчленили его тело и избавились от улик.

Благодаря грамотным и слаженным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции, преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть в короткие сроки, а причастных к жестокому убийству привлечь к уголовной ответственности. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив наказание женщинам в виде 10 и 13 лет лишения свободы. Подсудимый мужчина приговорен к 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Алтайского края.