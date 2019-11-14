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От фейковых новостей о кровавой бойне в колледже Благовещенска СК попросил воздержаться СМИ

17:33 14.11.2019 Фото: pixabay.com
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Следственный комитет пообещал в свою очередь оперативно, но не в ущерб следствию информировать о расследовании громкого преступления. При расстреле двое студентов погибли, трое ранены.

От фейковых новостей о кровавой бойне в колледже Благовещенска СК попросил воздержаться СМИ
Заявление сделал СКР в связи с распространением в СМИ недостоверной информации

— В связи с распространением в ряде изданий новых подробностей, касающихся обстоятельств преступления, совершенного в Амурском колледже строительства и ЖКХ, Следственный комитет напоминает, что достоверная информация о ходе расследования может исходить исключительно от следственных органов, в производстве которых находится уголовное дело, — заявили сегодня, 14 ноября, в главке СКР.

Следственный комитет предостерегает журналистов от распространения недостоверных сведений, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства, в том числе потерпевшим, и способствовать формированию у граждан неверного представления о произошедших событиях.

Следственный комитет намерен оперативно информировать общественность о ходе расследования этого преступления, но исключительно в рамках действующего законодательства и в объеме, не противоречащем интересам следствия.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 14 ноября, студент 4 курса пришел в колледж Благовещенска с ружьем и расстрелял своих одногруппников. Двое убиты (в том числе стрелок покончил собой), трое ранены и находятся в больнице. СК возбудил уголовное дело.

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