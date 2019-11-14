Депрессия? Найден новый способ быстрого избавления от коварного недуга

Ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, что занятия йогой и дыхательные упражнения способны за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги.

Ученые полагают, что помимо лечения депрессии йога поможет также и в лечении большого депрессивного расстройства

Исследователи в течение трех месяцев наблюдали за состоянием 30 человек, страдавших клинической депрессией. При этом все они занимались йогой.