Депрессия? Найден новый способ быстрого избавления от коварного недуга

Ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, что занятия йогой и дыхательные упражнения способны за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги.
Исследователи в течение трех месяцев наблюдали за состоянием 30 человек, страдавших клинической депрессией. При этом все они занимались йогой.
Спустя всего месяц у пациентов значительно улучшилось качество сна, они стали спокойнее. Симптомы физического истощения и тревоги стали менее выражены.
«Благодаря научно обоснованным данным больше людей начнут заниматься йогой для улучшения здоровья и самочувствия», — заявила соавтор исследования, нейробиолог Мариса Сильвери.
Ученые полагают, что йога поможет также и в лечении большого депрессивного расстройства.
Источник: РИА Новости