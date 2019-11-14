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Детей-героев за спасение людей из горящих домов наградили в правительстве Новосибирской области

17:45 14.11.2019 Фото: nso.ru
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Медалями «За спасение жизни» от Новосибирской области в 2019 году награждены Никита Завалишин (НГУЭУ), Тимофей Словаков (с. Белово Искитимского района), Полина Леденева (школа №21 «Академическая» Новосибирска).

Детей героев за спасение людей из горящих домов наградили в правительстве Новосибирской области
Участие в церемонии награждения приняли член Совета Федерации ФС РФ Владимир Городецкий, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, летчик-испытатель, Герой России Валерий Поташов

Четверо детей из Новосибирской области удостоились наград за мужество при спасении людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях. Участие в торжественной церемонии награждения, которая прошла в областном Правительстве 14 ноября, принял министр образования региона Сергей Федорчук.

Медалями «За спасение жизни» от Новосибирской области в этом году награждены Никита Завалишин (НГУЭУ), Тимофей Словаков (МКОУ СОШ с. Белово Искитимского района), Полина Леденева (МБОУ СОШ № 21 «Академическая» Новосибирска). Ребята оказали помощь в спасении людей из горящих домов.

Почетной грамоты Российского союза спасателей за мужество и храбрость, проявленную в экстремальной ситуации при тушении пожара, удостоен Александр Сидоров (МБОУ СОШ № 7 Новосибирска), который предотвратил пожар на краю леса подручными средствами и таким образом остановил дальнейшее распространение огня.

На мероприятии родителям и педагогам детей-героев министр образования региона Сергей Федорчук вручил благодарственные письма министерства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Любой подвиг – это героический поступок, который имеет корни в семье. Именно семья воспитывает ребенка как человека, закладывает в него лучшие качества, которые и помогают совершать благородные поступки», – отметил он. Сергей Федорчук поблагодарил учителей юных героев за вклад в их воспитание.

Награждение детей, совершивших героические и мужественные поступки по спасению людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях с угрозой их жизни и здоровью, проходит в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Проект реализуется Советом Федерации ФС РФ во взаимодействии с региональными органами государственной власти, Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» с 2014 года.

Участие в церемонии награждения приняли член Совета Федерации ФС РФ Владимир Городецкий, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, летчик-испытатель, Герой России Валерий Поташов.

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