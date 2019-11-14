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Для вставшей на колени перед Медведевым селянки быстро нашел 25 млн рублей на воду губернатор Алтайского края

18:15 14.11.2019 Фото: Стоп-кадр с видео
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Виктор Томенко немедленно встретился с просящей за все село Санниково Татьяной Кадуконой и пообещал восстановить горячую воду.

Для вставшей на колени перед Медведевым селянки быстро нашел 25 млн рублей на воду губернатор Алтайского края
Женщина пожаловалась на то, что с 2016 года в многоквартирном доме, где она проживает, из-за некорректной работы газовой котельной отсутствует горячая вода

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко снова встретился с жительницей села Санниково, которая пожаловалась премьер-министру Дмитрию Медведеву на отсутствие горячей воды. Также глава региона провел совещания и дал поручения по поводу проблемы.

Как сообщили в правительстве края, 14 ноября на личном приеме Томенко детально обсудил все с Татьяной Кадукиной. Он рассказал женщине, что провел совещание с теми, кто занимается вопросами теплоснабжения и горячего и водоснабжения, дал некоторые поручения.

«Решение о восстановлении централизованного горячего водоснабжения мы найдем. Принципиально вопрос понятен, а как это будет сделано — проработаем вместе с профильными структурами», — пообещал губернатор.

Татьяна Кадукина рассказала, что осталась очень довольна разговором.

«Приняли меня тепло, хорошо. Все проблемы, которые были намечены, сегодня разрешаются. Я очень удовлетворена общением с губернатором Алтайского края Виктором Петровичем Томенко, что он принял меня и услышал», — передают слова сельчанки в правительстве края.

Минстрой Алтайского края возьмет этот вопрос на особый контроль. Затраты на модернизацию газовой котельной составят порядка 20−25 млн рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Татьяна Кадукина прорвалась к премьер-министру Дмитрию Медведеву во время его визита в село и, встав на колени, попросила помочь с горячей водой, которую сельчане не видели уже три года.

В тот же день проверку по этому поводу начал следственный комитет.

Вечером стало известно, что Виктор Томенко позвонил Татьяне Кадукиной и пригласил на личный прием.

Источник: altapress.ru

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От редакции

А без пинка премьера никак?

Поросёнок Пётр, 14 ноября 2019 18:29
Очередная иллюстрация того, что в государстве российском ничерта не работает, абсолютно ручная система управления, завязанная на двух человек, нужно ли говорить, что так долго продолжатся не может, а уж про эффективность оной вообще промолчу.
Аноним, 14 ноября 2019 18:30
Ну всё. Тётка теперь героиня села. Можно памятник воздвигнуть.

Только вопрос: что следующий должен сделать чтобы воду дали? Броситься целовать ножки? Ползти червяком? Великие герои-россияне ёмаё

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