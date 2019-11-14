Почти 70% детей от 6 до 12 лет систематически занимаются спортом в России

Россия — спортивная страна!

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Федеральным научным центром физической культуры и спорта (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК) в рамках реализации Федерального проекта «Спорт — норма жизни» представляет данные социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой.

Систематически* занимаются спортом чаще дети 3–5 лет (51%) и 6–12 лет (67%), однако к более старшим возрастам эта доля постепенно снижается — в возрасте 13–29 лет систематически* занимается 41%, 30–59 лет — 36%, а старше 60 лет — 27%.

Более половины россиян декларируют, что занимаются спортом или иной физической активностью (63%), однако систематически занимаются 38%. Декларируемая физическая активность по возрастным группам распределяется следующим образом: в возрасте 3–5 лет физической активностью занимается 81%, а 6–12 лет — 93% россиян. Среди подростков и взрослого населения наблюдается снижение физической активности: в возрасте с 13 до 29 лет их доля составляет 73%, а среди граждан от 30 до 59 и старше 60 лет — 55% и 54% соответственно. Среди россиян старшего возраста 60+ преобладает доля тех, кто самостоятельно организует свои занятия физкультурой или спортом (36%).

В целом более половины россиян с детьми считают, что их ребенок занимается физкультурой или спортом достаточно: среди родителей 3–5-летних таковых 59%, среди тех, чьим детям от 6 до 12 лет, — 62%. Что касается удовлетворенности занятиями спортом других возрастных групп, то о достаточности декларируют 8% 13–29-летних, 43% 30–59-летних и 49% россиян от 60 лет.

Более половины родителей считает, что занятие спортом — важный элемент воспитательно-образовательного процесса ребенка (62% для 3–5-летних, 60% для 6–12-летних). Россияне видят пользу от физкультуры и спорта для своих детей в том, что это улучшает их здоровье (87% и 85%), содействует их гармоничному развитию (29% и 22%), формирует характер (26% и 28%) и дисциплинирует (17% и 19%).

Среди причин, по которым дети не занимаются спортом или физкультурой, лидируют отсутствие секций (26%) и нехватка времени (23%). Также у некоторых детей нет возможности заниматься из-за здоровья, среди родителей 3–5-летних эту причину указывают 15%, а среди 6–12-летних — уже 29%. Каждый пятый родитель считает, что его ребенку еще рано заниматься спортом (19%), а об отсутствии желания детей заниматься спортом говорят 11% (среди родителей 3–5-летних детей 6%, а 6–12-летних — 17%).

Основной причиной, по которой взрослые россияне не занимаются спортом или физкультурой, называется отсутствие свободного времени: среди 13–29-летних — 53%; 30–59-летних — 43%; среди населения 60+ — 15%. Второй причиной является большая нагрузка на работе или дома: среди 13–29-летних — 30%; 30–59-летних — 32%; среди населения 60+ — 10%. И третья причина — состояние здоровья: среди 13–29-летних — 15%; 30–59-летних — 19%; среди населения 60+ 43%.

Целью своего занятия спортом россияне называют: укрепить здоровье (70%), сохранить или улучшить фигуру (20%), сформировать здоровый образ жизни (19%), улучшить настроение и получить удовольствие (18%).

Почти каждый второй россиянин заявил интервьюеру ВЦИОМ, что по месту его жительства достаточное количество спортивных сооружений (42%). Чаще об этом говорят жители столиц (55%), а реже — жители сёл (34%) и родители детей 3–5 лет (33%) и 6–12 (31%) лет. При этом 47% россиян отмечают, что за последние 2–3 года по их месту жительства стало больше спортивных сооружений, а 66% говорят, что существующие по их месту жительства спортивные сооружения удовлетворяют их потребности.

*К числу систематически занимающихся физической культурой и спортом относятся физические лица, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, при соблюдении двигательного режима в неделю: в возрасте 3 — 5 лет — 75 мин.; 6 — 15 лет — 90 мин.; 16 — 29 лет — 125 мин.; 30 — 59 лет — 115 мин.; 60 — 90 лет — 90 мин.

Источник: ВЦИОМ