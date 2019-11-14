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Недвижимость / Общество

На 30% снизился спрос на вторичное жилье в Москве

18:05 14.11.2019 Фото: pxhere.com
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Но в целом, на столичном рынке недвижимости есть предпосылки к повышению доходности арендного бизнеса: если в этом феврале минимальная ставка найма квартиры находилась на отметке 20 тыс. рублей в месяц, то в сентябре она поднялась до 23 тыс. рублей, а к настоящему моменту – до 25 тыс. рублей.

На 30% снизился спрос на вторичное жилье в Москве
В ближайшей перспективе численность консервативных инвесторов на «вторичке» старой Москвы снова возрастет

«На протяжении этого года отмечалось ежемесячное снижение спроса в сегменте, выраженное во внесенных авансах, по отношению к аналогичным периодам 2018 (за исключением февраля). Минимального значения этот разрыв достиг в июле (-7%), максимального – в июне (-40%). Нынешние сентябрь и октябрь вписываются в эту картину – с точки зрения покупательской активности они на 25% и 30% соответственно уступают тем же месяцам предыдущего года. При этом по числу авансовых платежей минувший октябрь оказался на 27% результативнее сентября», — отмечают эксперты.

По их словам, отрицательная годовая коррекция спроса имеет ряд причин. Во-первых, осенью 2018-го покупательская активность находилась на аномально высоком уровне.

Во-вторых, в текущем году не проявился традиционно высокий спрос в осенние месяцы. Если в предыдущие годы уровень спроса осенью в целом был как минимум на 10% выше в сравнении с летними месяцами, то в 2019-м активизации сегмента не произошло.

При этом объем предложения на вторичном рынке старой Москвы не увеличивается, а напротив, уменьшается – на 7,9% по отношению к октябрю прошлого года. Одна из причин заключается в том, что на «вторичке» столицы сейчас не ожидается падения цен, и потенциальные продавцы жилья в условиях экономической неопределенности не спешат выходить на сделку.

Кроме того, рост ставок по банковским депозитам лишил сегмент заметной части покупателей из категории консервативных инвесторов (в относительных значениях их доля сократилась в четыре раза за год). Сегодня консервирует свои накопления в недвижимости наиболее консервативная часть инвесторов.

При этом эксперты прогнозируют, что в ближайшей перспективе численность консервативных инвесторов на «вторичке» старой Москвы снова возрастет. Связано это с очередным витком сокращения как ключевой ставки ЦБ, так и ставок по банковским вкладам. Кроме того, на столичном рынке недвижимости в целом есть предпосылки к повышению доходности арендного бизнеса: если в этом феврале минимальная ставка найма квартиры находилась на отметке 20 тыс. рублей в месяц, то в сентябре она поднялась до 23 тыс. рублей, а к настоящему моменту – до 25 тыс. рублей.

Источник: Интерфакс

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