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Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым экраном

21:45 14.11.2019 Фото: ©Apple
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На компьютер также установили обновленную версию клавиатуры. Цена MacBook Pro 16 дюймов — 199 тысяч рублей.

Apple представила MacBook Pro с 16 дюймовым экраном
Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым экраном

Компания Apple представила новый компьютер MacBook Pro c дисплеем Retina 16 дюймов и обновленной клавиатурой «ножницы» Magic Keyboard. Как говорится в сообщении компании, ноутбук работает до 80% быстрее.

«Новый MacBook Pro оснащен впечатляющим дисплеем Retina 16 дюймов, новейшим 8‑ядерным процессором, памятью до 64 ГБ, графическим процессором нового поколения с видеопамятью до 8 ГБ и новой передовой системой охлаждения. Это самый мощный MacBook Pro в истории», — отмечает Apple.

Он может еще дольше работать без подзарядки (100 Вт∙ч) и оснащен системой из шести динамиков, панелью Touch Bar, датчиком Touch ID, трекпадом Force Touch и чипом Apple T2 Security Chip. Также отмечается, что благодаря процессорам 9‑го поколения с 6 или 8 ядрами и ускорением Turbo Boost до 5,0 ГГц производительность компьютера повышается до 2,1 раза по сравнению с 15‑дюймовым MacBook Pro с 4‑ядерным процессором.

На MacBook Pro устанавливается новый AMD Radeon Pro серии 5000M — первый мобильный дискретный графический процессор профессионального уровня, созданный с применением технологии 7 нм. Кроме того, на новом компьютере впервые можно использовать до 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Емкость SSD‑накопителя выросла до 512 ГБ и 1 ТБ в стандартных конфигурациях. Кроме того, впервые на MacBook Pro можно установить SSD‑накопитель емкостью 8 ТБ.

MacBook Pro 16 дюймов уже доступен для заказа на сайте и в приложении Apple Store по цене 199 990 рублей. Позднее на этой неделе он появится в некоторых магазинах Apple Store и у авторизованных реселлеров Apple в США. Mac Pro и монитор Pro Display XDR можно будет заказать в декабре.

Источник: ТАСС

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От редакции

У вас есть MacBook?

С. Кубышев, 14 ноября 2019 23:51
Да что тут комментировать? Тут как говорится, без комментариев. Или без денег. То есть, у народа таких денег нет, вот и комментировать нечего.
Эх. МакБуки, Айфоны, Самсунги. Мерседесы, Порше, Феррари. Одежда из ткани, а не из китайской химии. Еда из натуральных продуктов, а не из пальмового масла и мясной сои. Жизненно важные импортные лекарства, а не запрещенные. Свобода слова, а не пологовные иноагенты. Вообще, сама свобода, а не мизулинский запрет. Чего тут ещё комментировать? Чего? Лучше упасть на колени перед замом великого и незаменимого. А чё, авось, водичку горячую дадут.А то что вчера две электрички на часок задержали (как было сказано, из-за ремонтных работ), то это мелочи. Тут главное, вовремя упасть на колени. Когда ещё такой случай представится.
Позор честному волевому народу-победителю. Позор.

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