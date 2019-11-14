Людям после 50 лет не хватает двух жизненно важных витаминов

В возрасте после 50 лет организм людей может испытывать нехватку двух жизненно важных витаминов: витамина D и витамина B12. Таковы данные Национальных институтов здоровья США.
Как поясняют специалисты, с возрастом для человеческого организм становится более сложным процессом поглощение определенных питательных веществ. Это относится и к витамину D , который является основным усилителем иммунной системы, и к витамину B12, который помогает регулировать метаболизм и поддерживает здоровую выработку энергии.
Витамин D необходим организму для крепких костей. Помимо этого, витамин помогает ему усваивать кальций (еще один важный костный строитель), играет важную роль в правильном росте клеток, а также уменьшает воспаление, вызывающее различные заболевания.
О недостатке витамина D сигналят следующие симптомы:
- избыточная потливость,
- слабость и усталость,
- эмоциональная подавленность, депрессия,
- боли в спине,
- слабое состояние костей.
На нехватку витамина В12 указывают следующие признаки:
- сильная усталость и сонливость,
- проблемы с памятью,
- головокружение,
- бледность кожи,
- красный язык,
- слезливость,
- проблемы со зрением.
Лучший способом избежать дефицита жизненно важных витаминов является добавление в рацион продуктов, богатых D и B12: это молоко, тунец, яйца, субпродукты.
Источник: МедикФорум