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Людям после 50 лет не хватает двух жизненно важных витаминов

21:48 14.11.2019 Фото: pixabay.com
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Лучший способом избежать дефицита жизненно важных витаминов является добавление в рацион продуктов, богатых D и B12: это молоко, тунец, яйца, субпродукты.

Людям после 50 лет не хватает двух жизненно важных витаминов
Людям после 50 лет грозит недостаток двух жизненно важных витаминов

В возрасте после 50 лет организм людей может испытывать нехватку двух жизненно важных витаминов: витамина D и витамина B12. Таковы данные Национальных институтов здоровья США.

Как поясняют специалисты, с возрастом для человеческого организм становится более сложным процессом поглощение определенных питательных веществ. Это относится и к витамину D , который является основным усилителем иммунной системы, и к витамину B12, который помогает регулировать метаболизм и поддерживает здоровую выработку энергии.

«С возрастом может снижаться производство желудочной кислоты, что может затруднить усвоение витамина B12. Кроме того, организм гораздо менее эффективно преобразует солнечный свет в витамин D», — отмечают эксперты.

Витамин D необходим организму для крепких костей. Помимо этого, витамин помогает ему усваивать кальций (еще один важный костный строитель), играет важную роль в правильном росте клеток, а также уменьшает воспаление, вызывающее различные заболевания.

О недостатке витамина D сигналят следующие симптомы:

  • избыточная потливость,
  • слабость и усталость,
  • эмоциональная подавленность, депрессия,
  • боли в спине,
  • слабое состояние костей.

На нехватку витамина В12 указывают следующие признаки:

  • сильная усталость и сонливость,
  • проблемы с памятью,
  • головокружение,
  • бледность кожи,
  • красный язык,
  • слезливость,
  • проблемы со зрением.

Лучший способом избежать дефицита жизненно важных витаминов является добавление в рацион продуктов, богатых D и B12: это молоко, тунец, яйца, субпродукты.

Источник: МедикФорум

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От редакции

Cледите за приемом витаминов?

Гость, 14 ноября 2019 21:51
Почему именно тунец? А не простая селёдка?

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