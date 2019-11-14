Более 72 тысяч человек уже получили землю по программе «Дальневосточный гектар»

На начало октября 2019 года землю по программе «Дальневосточный гектар» получили более 72 тыс. человек

Минвостокразвития планирует в феврале 2020 года внести в Госдуму законопроект, согласно которому получатели «дальневосточного гектара» смогут досрочно оформить его в собственность при заключении кредитного договора на строительство дома на своём участке.

«Агентство по развитию человеческого капитала работает над возможностью досрочного предоставления «дальневосточного гектара» гражданину в собственность при условии, что заключен кредитный договор на строительство дома на гектаре», — говорится в докладе главы Минвостокразвития Александра Козлова к парламентским слушаниям в Госдуме.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), на начало октября 2019 года землю по программе «Дальневосточный гектар» получили более 72 тыс. человек.

Федеральный закон о «Дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно закону, земельный участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собпри условии, что заключен кредитный договор на строительство дома на гектарественность. В июле этого года Госдума РФ приняла в третьем чтении правительственный закон о распространении программы на Бурятию и Забайкальский край.

Источник: Интерфакс