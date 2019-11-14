Бесплатно обменять мелочь на памятные монеты и банкноты смогут жители Бердска
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Бесплатно обменять мелочь на памятные монеты и банкноты смогут жители Бердска

6:08:5311/14/2019
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С 18 ноября в Новосибирской области пройдет вторая в этом году акция Дни приёма монеты.

Разбить свои копилки и бесплатно обменять мелочь на банкноты смогут жители Бердска с 18 по 24 ноября. Как сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, в эти дни 105 офисов 17 банков будут бесплатно принимать от жителей региона накопившуюся мелочь в обмен на банкноты и памятные монеты. Это можно сделать в отделениях в Новосибирске, Бердске, Куйбышеве, Барабинске и Искитиме. Дни приёма монеты также пройдут одновременно во всех регионах Сибири.

В некоторых офисах банков участники акции смогут получить в обмен на мелочь памятные монеты из серий «Российская (советская) мультипликация», «Древние города России» и «Российская Федерация».

На руках у граждан остаётся каждая третья монета: люди неохотно носят с собой мелкие монеты достоинством до 50 копеек и одного рубля. Подобные акции позволяют активнее возвращать металлические деньги в оборот. Только с начала этого года Банк России на территории Новосибирской области выпустил в оборот монет на общую сумму свыше 179 миллионов рублей.

— Хранящиеся в копилках и кошельках монеты – незадействованный для расчетных операций ресурс. Ведь срок службы металлических денег достигает 25 лет, что в несколько раз больше, чем у банкнот. Начиная с 2017 года, когда Банк России провел первую подобную акцию в области, благодаря новосибирцам удалось вернуть в оборот около 6,5 млн монет разных номиналов, – отметила заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.

Условия обмена рекомендуется уточнять в офисах банков-участников. Для удобства обмена участникам акции лучше предварительно рассортировать мелочь по номиналам. В обычные дни за обмен металлических денег банки могут брать комиссию. Однако мелочь можно всегда бесплатно положить на банковский вклад, или оплатить ей любые товары или услуги.

В этом году Дни приема монеты проходит в Новосибирской области уже во второй раз. В апреле жители региона принесли в банки свыше 1,8 млн монет на общую сумму около 3,6 млн рублей. Каждая третья монета оказалась номиналом 10 копеек. Напомню, что в 2018 году в обмен на монеты жители смогли получить монету с изображением Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 номиналом 25 рублей, 10-рублёвые памятные монеты, которые выпустили к Универсиаде 2019 года в Красноярске, а также памятные банкноты – «крымскую» 100-рублевую 2015 года и полимерную «футбольную» 2018 года. В апреле 2019 года в обмен на «мелочь» участникам акции предлагали 25-рублевые монеты, посвящённые 25-летию принятия Конституции РФ и 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.

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