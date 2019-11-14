Шнуров допустил возможность организации группы «Ленинград-2»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не исключает, что в коллективе может появиться новый солист. Об этом он рассказал в интервью Софико Шеварднадзе в программе «Простое о сложном».
Ведущая спросила музыканта, допускает ли он, что участники группы могут собрать «Ленинград-2».
«Могут. Я буду счастлив. Если это будет успешно, это будет круто. Была такая мысль — поменять солиста в группировке «Ленинград». Я могу это представить, потому что фактически я режиссер», — ответил Шнуров.
Ранее стало известно, что группа «Ленинград» прекращает музыкальную деятельность. Музыканты дадут прощальные концерты 30 и 31 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.
Источник: РИА Новости