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Шнуров допустил возможность организации группы «Ленинград-2»

18:28 14.11.2019 Фото: wikipedia.org
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Так же Сергей Шнуров, не исключает возможность появления нового солиста.

Шнуров допустил возможность организации группы Ленинград 2

Группа «Ленинград» прекращает свою музыкальную деятельность

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не исключает, что в коллективе может появиться новый солист. Об этом он рассказал в интервью Софико Шеварднадзе в программе «Простое о сложном».
Ведущая спросила музыканта, допускает ли он, что участники группы могут собрать «Ленинград-2».
«Могут. Я буду счастлив. Если это будет успешно, это будет круто. Была такая мысль — поменять солиста в группировке «Ленинград». Я могу это представить, потому что фактически я режиссер», — ответил Шнуров.
Ранее стало известно, что группа «Ленинград» прекращает музыкальную деятельность. Музыканты дадут прощальные концерты 30 и 31 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.
Источник: РИА Новости
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