14.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Из-за своего толстого кота мужчина снялся с рейса в Москве

18:54 14.11.2019 Фото: www.facebook.com/mikhail.galin.7
0

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.

Из за своего толстого кота мужчина снялся с рейса в Москве

Путешествие кота Виктора по маршруту Рига — Москва — Владивосток выявило 2 лишних кг у животного, 1 ответственную сотрудницу авиакомпании

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота. Об этом рассказал сам пассажир Михаил Галин в фейсбуке.
Питомца зовут Виктор, он следовал с хозяином из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В рижском аэропорту пассажир с животным сел в самолет и благополучно долетел до российской столицы. На ветеринарном контроле в Шереметьево в паспорте животного поставили штамп, после чего мужчина отправился на стойку регистрации. Сотрудница аэропорта, по словам Михаила, несколько раз измерила и взвесила все его сумки, после чего заявила, что и кота нужно поместить на весы. Оказалось, что питомец отъелся до десяти килограммов, из-за чего его можно перевозить только в багажном отделении.
Мужчина попытался объяснить сотруднице аэропорта, что кот не доберется живым во Владивосток, однако она отказалась «брать на себя ответственность» и нарушать инструкции. Тогда Михаил снялся с рейса.
Из за своего толстого кота мужчина снялся с рейса в Москве

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

Чтобы десятикилограммового кота пустили в салон, мужчина решил найти похожее животное с меньшим весом. Котом-дублером стала миниатюрная Фиби, которая соответствовала нормам авиакомпании. В результате Михаил с котом Виктором получили посадочный талон и благополучно добрались до Владивостока.
 Источник: РИА Новости
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хороший хозяин?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На 6% просят зарплату меньше мигрантов жители России
20:51 14-11-2019
На 6% просят зарплату меньше мигрантов жители России
Кулаком в живот: Забила до смерти 6-месячную дочь 22-летняя девушка 1
20:27 14-11-2019
Кулаком в живот: Забила до смерти 6-месячную дочь 22-летняя девушка
Секрет ухода за кожей от Мерлин Монро
19:09 14-11-2019
Секрет ухода за кожей от Мерлин Монро
Новенькая Toyota Camry получила полный привод от RAV4
19:02 14-11-2019
Новенькая Toyota Camry получила полный привод от RAV4
Из-за своего толстого кота мужчина снялся с рейса в Москве
18:54 14-11-2019
Из-за своего толстого кота мужчина снялся с рейса в Москве
Заставила детей доставать игрушки из унитаза воспитательница в Омске
18:42 14-11-2019
Заставила детей доставать игрушки из унитаза воспитательница в Омске
Убийство и расчленение аспирантки в Петербурге безумием назвали в Кремле 10
18:30 14-11-2019
Убийство и расчленение аспирантки в Петербурге безумием назвали в Кремле
Шнуров допустил возможность организации группы "Ленинград-2"
18:28 14-11-2019
Шнуров допустил возможность организации группы
Более 72 тысяч человек уже получили землю по программе "Дальневосточный гектар"
18:18 14-11-2019
Более 72 тысяч человек уже получили землю по программе
Для вставшей на колени перед Медведевым селянки быстро нашел 25 млн рублей на воду губернатор Алтайского края 8
18:15 14-11-2019
Для вставшей на колени перед Медведевым селянки быстро нашел 25 млн рублей на воду губернатор Алтайского края