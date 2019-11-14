Из-за своего толстого кота мужчина снялся с рейса в Москве

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота. Об этом рассказал сам пассажир Михаил Галин в фейсбуке.
Питомца зовут Виктор, он следовал с хозяином из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В рижском аэропорту пассажир с животным сел в самолет и благополучно долетел до российской столицы. На ветеринарном контроле в Шереметьево в паспорте животного поставили штамп, после чего мужчина отправился на стойку регистрации. Сотрудница аэропорта, по словам Михаила, несколько раз измерила и взвесила все его сумки, после чего заявила, что и кота нужно поместить на весы. Оказалось, что питомец отъелся до десяти килограммов, из-за чего его можно перевозить только в багажном отделении.
Мужчина попытался объяснить сотруднице аэропорта, что кот не доберется живым во Владивосток, однако она отказалась «брать на себя ответственность» и нарушать инструкции. Тогда Михаил снялся с рейса.
Чтобы десятикилограммового кота пустили в салон, мужчина решил найти похожее животное с меньшим весом. Котом-дублером стала миниатюрная Фиби, которая соответствовала нормам авиакомпании. В результате Михаил с котом Виктором получили посадочный талон и благополучно добрались до Владивостока.
Источник: РИА Новости