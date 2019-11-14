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Новенькая Toyota Camry получила полный привод от RAV4

19:02 14.11.2019 Фото: wikimedia.org
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Для того, чтобы впервые за много лет порадовать любителей классических седанов полным приводом, инженерам Toyota пришлось в буквальном смысле «трансформировать» модульную платформу модели.

Новенькая Toyota Camry получила полный привод от RAV4
Toyota Camry получила полный привод RAV4

Японская компания Toyota представила полноприводные версии двух седанов – бестселлера Camry и флагмана Avalon. Новые Toyota Camry AWD и Avalon AWD, созданные специально для рынка США, поступят в продажу весной и осенью 2020 года.

Для того, чтобы впервые за много лет порадовать любителей классических седанов полным приводом, инженерам Toyota пришлось в буквальном смысле «трансформировать» модульную платформу TNGA на Camry и Avalon, применив в ней компоненты от кроссоверов RAV4 и Highlander.

Вместе с тем, японцы решили отойти от привычного понимания системы полного привода, назвав её «системой динамического управления крутящим моментом» (Dynamic Torque Control AWD). То есть, она будет сама анализировать качество сцепления с дорогой и, при необходимости, переводить на заднюю ось до 50% крутящего момента, либо вообще не переводить, если в какой-то момент можно обойтись только «передней» тягой.

 Производство Toyota Camry AWD и Toyota Avalon AWD наладят на заводе концерна в Кентукки, а продавать их будут только на рынке Соединенных Штатов. Полный привод станет опцией для некоторых комплектаций Camry и Avalon с 2,5-литровым двигателем (развивает в Северной Америке до 205 л.с)., и 8-ступенчатым автоматом.

Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.

Источник: Автоновости дня

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