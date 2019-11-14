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Красота / Общество

Секрет ухода за кожей от Мерлин Монро

19:09 14.11.2019 Фото: wikipedia.org
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Однажды мы с Мэрилин Монро встретились на занятии у Ли Страсберга. У нее была самая ослепительная кожа, которую я когда-либо видела. Мне просто необходимо было спросить, как она этого добивается.

Секрет ухода за кожей от Мерлин Монро

Стало известно, как ухаживала за кожей Мэрилин Монро

Американская актриса Рене Тейлор во время празднования 50-летия Института театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке рассказала о том, как Мэрилин Монро ухаживала за кожей.

«Однажды мы с Мэрилин Монро встретились на занятии у Ли Страсберга. У нее была самая ослепительная кожа, которую я когда-либо видела. Мне просто необходимо было спросить, как она этого добивается. Мэрилин ответила: «Каждое утро я натираю тело вазелином, а после три часа лежу в горячей ванне. Это придает моей коже такое сияние». После я попробовала повторить ее способ, и чуть не утонула», — поделилась воспоминаниями Тейлор.

У знаменитого преподавателя актерского мастерства Ли Страсберга занимались Марлон Брандо, Джек Николсон, Дастин Хоффман и другие известные голливудские актеры.
Многие из них, включая Рене Тейлор, были номинированы или становились лауреатами премии «Оскар» и других престижных наград.
На праздновании Института театра и кино также присутствовал Алек Болдуин, Марло Томас, Эллен Берстин и другие.
 Источник: РИА Новости
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