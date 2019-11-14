Секрет ухода за кожей от Мерлин Монро

Американская актриса Рене Тейлор во время празднования 50-летия Института театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке рассказала о том, как Мэрилин Монро ухаживала за кожей.
«Однажды мы с Мэрилин Монро встретились на занятии у Ли Страсберга. У нее была самая ослепительная кожа, которую я когда-либо видела. Мне просто необходимо было спросить, как она этого добивается. Мэрилин ответила: «Каждое утро я натираю тело вазелином, а после три часа лежу в горячей ванне. Это придает моей коже такое сияние». После я попробовала повторить ее способ, и чуть не утонула», — поделилась воспоминаниями Тейлор.
У знаменитого преподавателя актерского мастерства Ли Страсберга занимались Марлон Брандо, Джек Николсон, Дастин Хоффман и другие известные голливудские актеры.
Многие из них, включая Рене Тейлор, были номинированы или становились лауреатами премии «Оскар» и других престижных наград.
На праздновании Института театра и кино также присутствовал Алек Болдуин, Марло Томас, Эллен Берстин и другие.
Источник: РИА Новости