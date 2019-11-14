На извлекших из мужчины громадный фаллос хирургов из Санкт-Петербурга не обижается пациент за видео

«Очень надеюсь, что моя история станет хорошим уроком для других людей. Ведь это практикует достаточно широкий круг, хотя в таком виде, как я», – это эксклюзив, заявил «Фонтанке» пострадавший от размера игрушки мужчина.

Хозяин гигантского фаллоса предупреждает всех практикующих, чтобы не увлекались

На прошлой неделе Интернет взорвала история мужчины, из которого врачи петербургской больницы достали невероятных размеров фаллос, разместив фотографии и видео процесса в Интернете. “Фонтанка” пообщалась с хозяином необычной секс-игрушки и попросила ответить на несколько вопросов.

«В данном случае я считаю неэтичными два момента. Первое – обнародование фотографий и видеозаписей. Моя конфиденциальность могла быть нарушена, хорошо еще, что нет кадров, на которых видно лицо. Второй момент – сама реакция персонала. На видеозаписи хорошо заметно, что часть присутствующих не занимается делом и операцией, а чувствует себя участниками шоу с эмоциональными всплесками.

Врачи, конечно, имеют право на юмор, но все же не в момент проведения операции. Впрочем, изучив кадры, а мне их прислали знакомые всего через несколько часов после операции, я вижу, что хирург и его помощники действительно заняты своей работой», – рассказал «Фонтанке» мужчина, попросивший не называть его имени.

Он также сообщил, что непосредственно к тем, кто лечил его, вопросов и претензий нет. Он не считает, что их нужно как-то наказывать. «Хирург и его помощники занимались непосредственно операцией, а не регулированием вопроса присутствия лишних лиц. Я поступил в тяжелом состоянии, от боли несколько раз даже терял сознание. Моя конфиденциальность сохранена, и если эта ситуация не изменится, не появится каких-то новых видео, то у меня не будет никаких претензий. Надеюсь посторонние лица осознают некорректность своего поведения», – отметил хозяин фаллоса.

Он предположил, что причины присутствия посторонних в операционной и последующая утечка в Сеть кадров связаны с определенной дезорганизацией персонала. По его словам, она выразилась и в том, что в длинные выходные (возникшие в связи с днем народного единства) двое человек из своих палат отправились в реанимацию, при том что в будни такого им замечено не было. При этом он отметил: заведующий больницей регулярно совершал обходы и вникал в проблемы пациентов.

«Если бы я был врачом и ко мне поступил пациент с такой большой игрушкой? Да, я бы сделал фото, но исключительно в профессиональных целях. С медицинской точки зрения мои физиологические особенности уникальны, поэтому с исследовательской позиции – это правильный профессиональный шаг. А вот размещать их в Сети или сфотографироваться из развлекательных мотивов – это было бы непрофессионально. Отдельно хочу добавить: очень надеюсь, что моя история станет хорошим уроком для других людей. Ведь это практикует достаточно широкий круг, хотя в таком виде, как я, – это эксклюзив. Так вот хочу предупредить всех, чтобы не увлекались, не совершали моих ошибок и четко понимали рамки», – сказал мужчина.

Источник: Фонтанка.ру