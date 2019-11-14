Кулаком в живот: Забила до смерти 6-месячную дочь 22-летняя девушка

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Убитая малышка никогда не вырастет

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летней жительнице города Кольчугино, сообщает сайт СК РФ.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в июне 2018 года у сожителей родилась дочь. 26 декабря 2018 года женщина находилась дома одна с ребенком и нанесла новорожденной удар в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью. На протяжении последующих дней малышка находилась в беспокойном состоянии, часто плакала. Однако женщина, видя множественные гематомы на лбу, спине и груди ребенка, не принимая мер к обращению за медицинской помощью, продолжила противоправное поведение.

Утром 29 декабря 2018 года, вновь неадекватно реагируя на капризы малышки, женщина кулаком нанесла девочке удар в живот, повлекший причинение ребенку тяжкого вреда здоровью. Только вечером этого дня женщина испугалась и бросилась за помощью к соседке.

Прибывшие на место врачи «скорой медицинской помощи» констатировали смерть 6-месячной малышки, наступившей в результате полученных телесных повреждений.

Следователем СК России по делу проведен значительный объем действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведены судебные экспертизы, в том числе ситуационные, допрошены свидетели.

Женщина в суде признала вину в совершенном деянии.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, следователь СК России инициировал принятие муниципального нормативного документа, определяющего дополнительные меры по раннему выявлению семей с внешним благополучием, в том числе при работе медицинских сотрудников и детских образовательных учреждений. Предложено также провести профилактическую работу среди населения, ориентировав граждан на информирование уполномоченных органов о семьях, нуждающихся в социальной и психологической поддержке. Администрацией города Кольчугино предложения следователя удовлетворены в полном объеме.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.