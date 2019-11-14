14.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

На 6% просят зарплату меньше мигрантов жители России

20:51 14.11.2019 Фото: www.pexels.com
0

Самая большая разница в зарплатных ожиданиях оказалась у водителей (14%) — мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тыс. рублей, тогда как россияне всего 47 тыс. рублей.

На 6% просят зарплату меньше мигрантов жители России
Зарплатные ожидания россиян на 6% ниже, чем у мигрантов

Россияне запрашивают зарплату на линейных позициях на 6% ниже, чем трудовые мигранты из других стран, причем наибольшая разница в зарплатных ожиданиях зафиксирована на вакансию водителя (14%). Таковы результаты имеющегося в распоряжении ТАСС исследования сервиса по поиску работы Worki, являющегося частью Mail.ru Group.

«Конкуренция на рынке труда привела к тому, что россияне стали запрашивать на линейных позициях зарплату меньше, чем трудовые мигранты из других стран — в среднем на 6%. Самая большая разница в зарплатных ожиданиях оказалась у водителей (14%) — мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тыс. рублей, тогда как россияне всего 47 тыс. рублей», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что наиболее низкий разрыв в зарплатах зафиксирован на вакансиях продавца и администратора (2,4%): россияне рассчитывают получать на данных позициях 25 тыс. рублей, мигранты — 25,5 тыс. рублей.

При это самый низкий разрыв отмечается среди соискателей из Москвы — 640 рублей (1,6%). В Санкт-Петербурге ожидания по зарплатам у мигрантов на 1150 рублей выше, чем у россиян (3,2%). Наибольший разрыв фиксируется в Нижнем Новгороде — 5150 рублей (18,3%).
Исследование проводилось в октябре-ноябре 2019 году среди 1,7 млн откликов соискателей на линейные вакансии — кассиров, грузчиков, водителей, продавцов, охранников, уборщиков, официантов, курьеров и администраторов.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А если все мигранты уедут - кто будет работать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На 6% просят зарплату меньше мигрантов жители России
20:51 14-11-2019
На 6% просят зарплату меньше мигрантов жители России
Кулаком в живот: Забила до смерти 6-месячную дочь 22-летняя девушка 1
20:27 14-11-2019
Кулаком в живот: Забила до смерти 6-месячную дочь 22-летняя девушка
Секрет ухода за кожей от Мерлин Монро
19:09 14-11-2019
Секрет ухода за кожей от Мерлин Монро
Новенькая Toyota Camry получила полный привод от RAV4
19:02 14-11-2019
Новенькая Toyota Camry получила полный привод от RAV4
Из-за своего толстого кота мужчина снялся с рейса в Москве
18:54 14-11-2019
Из-за своего толстого кота мужчина снялся с рейса в Москве
Заставила детей доставать игрушки из унитаза воспитательница в Омске
18:42 14-11-2019
Заставила детей доставать игрушки из унитаза воспитательница в Омске
Убийство и расчленение аспирантки в Петербурге безумием назвали в Кремле 10
18:30 14-11-2019
Убийство и расчленение аспирантки в Петербурге безумием назвали в Кремле
Шнуров допустил возможность организации группы "Ленинград-2"
18:28 14-11-2019
Шнуров допустил возможность организации группы
Более 72 тысяч человек уже получили землю по программе "Дальневосточный гектар"
18:18 14-11-2019
Более 72 тысяч человек уже получили землю по программе
Для вставшей на колени перед Медведевым селянки быстро нашел 25 млн рублей на воду губернатор Алтайского края 8
18:15 14-11-2019
Для вставшей на колени перед Медведевым селянки быстро нашел 25 млн рублей на воду губернатор Алтайского края