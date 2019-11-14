На 6% просят зарплату меньше мигрантов жители России

Самая большая разница в зарплатных ожиданиях оказалась у водителей (14%) — мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тыс. рублей, тогда как россияне всего 47 тыс. рублей.

Зарплатные ожидания россиян на 6% ниже, чем у мигрантов

Россияне запрашивают зарплату на линейных позициях на 6% ниже, чем трудовые мигранты из других стран, причем наибольшая разница в зарплатных ожиданиях зафиксирована на вакансию водителя (14%). Таковы результаты имеющегося в распоряжении ТАСС исследования сервиса по поиску работы Worki, являющегося частью Mail.ru Group.

«Конкуренция на рынке труда привела к тому, что россияне стали запрашивать на линейных позициях зарплату меньше, чем трудовые мигранты из других стран — в среднем на 6%. Самая большая разница в зарплатных ожиданиях оказалась у водителей (14%) — мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тыс. рублей, тогда как россияне всего 47 тыс. рублей», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что наиболее низкий разрыв в зарплатах зафиксирован на вакансиях продавца и администратора (2,4%): россияне рассчитывают получать на данных позициях 25 тыс. рублей, мигранты — 25,5 тыс. рублей.

При это самый низкий разрыв отмечается среди соискателей из Москвы — 640 рублей (1,6%). В Санкт-Петербурге ожидания по зарплатам у мигрантов на 1150 рублей выше, чем у россиян (3,2%). Наибольший разрыв фиксируется в Нижнем Новгороде — 5150 рублей (18,3%).

Исследование проводилось в октябре-ноябре 2019 году среди 1,7 млн откликов соискателей на линейные вакансии — кассиров, грузчиков, водителей, продавцов, охранников, уборщиков, официантов, курьеров и администраторов.

Источник: ТАСС