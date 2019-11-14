5 способов подтянуть кожу лица в домашних условиях

Вернуть коже былую упругость и красоту реально даже в домашних условиях, без дорогих походов к косметологу в салон красоты.

Вернуть коже былую упругость и красоту реально в домашних условиях

Похудение и начавшийся процесс старения может сделать с кожей женщины непоправимое. Например, обвиснут щёки или образуются складочки. Это всегда не очень приятно – видеть себя таким в зеркале. Но вернуть коже былую упругость и красоту реально. Причём не обязательно посещать косметологов. В домашних условиях можно применить следующие методики и обрести уверенность в себе.

Метод №1: подтягивающая маска

Подтягивающие маски подходят тем, кто имеет нежирную кожу. В числе ингредиентов: белок куриного яйца, мякоть огурца, которые смешивают друг с другом. Затем в эту смесь кладут немного масла, лучше всего оливкового. Наносить маску следует два раза в неделю на протяжении трёх месяцев.

Метод №2: укропная маска

Такая маска оказывает тонизирующий и укрепляющий эффект на кожу. Благодаря ей кожа становится более свежей. Для приготовления нужно использовать ложку измельченного укропа, причём сочного. Смешать его нужно с ложкой овсянки мелкого помола, похожей на муку. Раз в десять дней нужно делать такую подтяжку для лица, нанося смесь на 20 минут.

Метод №3: маска из белой глины

Благодаря такой маске можно выполнить ту самую подтяжку лица, о которой мечтают многие девушки. Для этого смешиваются ложка пшеничных зародышей, ложка виноградного сока и две ложки белой глины. Стоит обратить внимание на качество глины – она должна быть косметической. Маска наносится тонким слоем на шею и лицо, а через 20 минут смыть её тёплой водой и промокнуть лицо мягкой тканью.

Метод №4: медовая маска

Подобное средство позволит напитать и подтянуть кожу лица. Но она применяется только теми, у кого нет аллергической реакции на мёд. В состав косметического средства входят: столовая ложка овсяной муки, взбитый белок яйца, ложка разогретого мёда. Всё составляющие тщательно перемешиваются, а затем содержимое наносится на 15 минут. После обозначенного времени средство смывается с лица.

Метод №5: самомассаж

Массаж может стать отличной подтяжкой лица, если правильно выполнять все упражнения. Благодаря этому укрепляются мышцы лица, овал становится подтянутым. Для начала нужно умыться, нанести на лицо увлажняющий крем и несколько раз массировать кожу щёк от носа до висков. Это поможет разогреть кожу. Затем следует разгладить лоб, массируя от бровей вверх. А уже после провести от подбородка до мочек ушей. Это позволяет сформировать красивый контур лица. А тыльной стороной ладоней нужно массировать под челюстью. Если каждый день выполнять такой массаж, то уже через месяц результат будет налицо.