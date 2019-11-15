На чем еще зарабатывают телеведущие Соловьев и Киселев?

Компания Соловьева ООО «СВ Консалтинг» заключала договор со Сбербанком на 101 млн рублей на консалтинговые услуги. Киселев владеет частной винодельней в Крыму и стал главой Союза виноделов РФ.

На чем дополнительно зарабатывают Соловьев, Киселев и другие околокремлевские медиаперсоны

Назначение телеведущего, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева председателем Союза виноделов и виноградарей России привлекло внимание к его семейному бизнесу — частной винодельне в Крыму. Некоторые другие известные журналисты, лояльные к власти, также занимаются далекой от СМИ деятельностью. Например, сельским хозяйством, фондом, близким к Минобороны и консалтинговыми услугами.

Дмитрий Киселев: вино и фестивали

Поместье телеведущего Дмитрия Киселева в Крыму называется Cock t`est belle. И точно такое же название у бренда шампанского, которое семья Киселевых производит в партнерстве с несколькими другими семьями. В соучредителях компании «Киммерия», зарегистрированной в 2016 году для винодельческого бизнеса, числятся винодел Илья Волошин, жена телеведущего Мария Киселева и два архитектора: Александр Некрасов и Дмитрий Овчаров. Последний руководит студией Nefa architects, в портфолио которой опубликован проект дома Киселевых.

Ранее в СМИ писали о 10 гектарах земли, которые отведены под винодельческое хозяйство Киселевых. В интервью Simple wine news в начале ноября Дмитрий Киселев утверждает, что у Ильи Волошина есть земля с вымершими виноградниками, но на ней сейчас нет ни одного куста. Пока вина Киселева нет на полках в магазинах, но телеведущий с гордостью говорит, что в прошлом году шампанское Cock t`est belle победило «в единственном профессиональном конкурсе России, который признан Международной организацией вина и виноделия, OIV». Теперь телеведущий говорит о необходимости принятия нового закона о виноградарстве и виноделии, который будет стимулировать эту деятельность в России.



Винодельческое хозяйство Киселевых делает вино под маркой Cock t`est belle

Винодельческое хозяйство Киселевых делает вино под маркой Cock t`est belleАккаунт Cock t`est belle в Facebook

Семья Киселевых ведет активную общественную жизнь в Крыму. В том числе организует винный фестиваль In Vino Veritas. Также Дмитрий Киселев организует музыкальный фестиваль «Джаз Коктебель», который проходит в Крыму с 2003 года. А в этом году он стал инициатором проведения рэп-фестиваля. 32-летний сын телеведущего Глеб Киселев, владеющий товарным знаком Cock t`est belle, в конце прошлого года подал заявку на регистрацию еще одного знака — RAP KOKTEBEL.

Ранее ФБК Алексея Навального обнаружил у Киселева квартиру в одном из элитных жилых комплексов на Цветном бульваре в Москве, оценочная стоимость которой — 162 млн рублей.

Владимир Соловьев: консалтинг

Компания телеведущего Владимира Соловьева ООО «СВ Консалтинг» (он владеет 70% в ней) заключала договор со Сбербанком на 101 млн рублей на консалтинговые услуги. В публикации блога «Лапшеснималочная» в 2017 году обращали внимание, что в качестве закупочной документации приложен пустой файл Word. Авторы блога предположили, что способствовали заключению контракта сотрудник Сбербанка Николай Богатый, который якобы является зятем Соловьева. Сам Соловьев в Twitter писал, что информация о госконтрактах находится в открытом доступе, но при этом отрицал конфликт интересов.

Ранее Соловьев также был соучредителем компании «Модный континент», управляющей сетью магазинов InCity. Этот бизнес контролируется семьей бывшего Тульского губернатора Владимира Груздева. Сейчас Соловьев не фигурирует в составе соучредителей этой компании.

Летом 2019 года Алексей Навальный рассказал, что у Соловьева есть вид на жительство в Италии, а также дом на острове Комо стоимостью 9 млн евро.

Владимир Сунгоркин: сельское хозяйство

Генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин с 2005 года является совладельцем ООО «Крестьянское хозяйство Сунгоркина Владимира Николаевича», чистая прибыль которого в прошлом году составила 33,7 млн рублей.



Руководитель «Комсомолки» занимается сельским хозяйством и получает неплохую прибыль

Руководитель «Комсомолки» занимается сельским хозяйством и получает неплохую прибыльЕвгения Новоженина / РИА «Новости»

Вместе с Ириной Савватеевой у него еще две компании: это питомники «Савватеево» в Белгороде и в Тульской области. На сайте питомника опубликован каталог растений, в котором есть деревья, кустарники и цветы.

В 2015 году Владимир Груздев, возглавлявший тогда Тульскую область, посетил «Савватеево» и говорил о нем как о значимом инвестпроекте. Тогда сообщалось об инвестициях в хозяйство в размере 150 млн рублей.

Антон Златопольский: фонд, близкий к Минобороны

Директор канала «Россия 1» Антон Златопольский — соучредитель благотворительного фонда «Воскресение», который был зарегистрирован в прошлом году. Его чистые активы составляют 1,7 млрд рублей.



Руководитель «России 1» Антон Златопольский является совладельцем крупного благотворительного фонда, связанного с Минобороны

Руководитель «России 1» Антон Златопольский является совладельцем крупного благотворительного фонда, связанного с МинобороныЕвгения Новоженина / РИА «Новости»

Среди других соучредителей: спортсменка Елена Исинбаева, Общественная организация ветеранов вооруженных сил РФ и Александр Каньшин — председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса вооруженных сил. В прошлом году с этим фондом заключали контракты компании Минобороны (АО «Военторг», АО «Военторг-Восток», АО «Военторг-Запад», АО «Военторг-Центр»). Во всех случаях речь идет о заключении «договоров благотворительных пожертвований».

Источник: znak.com