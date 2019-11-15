15.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Сообщи, где торгуют смертью в Бердске. Анонимность гарантируется

21:00 15.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
24 5

Если вы боитесь напрямую сообщать в полицию о том, где продают наркотики, то можете написать об этом в редакцию. «Курьер. Среда. Бердск» сам передаст эту информацию в отдел МВД.

Сообщи, где торгуют смертью в Бердске. Анонимность гарантируется
Курительные соли и спайсы — «любимые» наркотики бердских наркоманов. В основном их покупают через закладки

С 11 по 22 ноября в Бердске проводится второй этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Отдел МВД России по городу Бердску призывает жителей и гостей города Бердска сообщать о ставших им известных фактах в сфере незаконного оборота наркотиков.

— Призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции — возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких. Любая информация будет проверена. Ни одно сообщение не останется без внимания! — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в полиции.

Телефоны отдела МВД России по городу Бердску:
2-20-65, 3-00-23, 8-953-774-12-47.

Конфиденциальность гарантируется.

Если вы боитесь напрямую сообщать в полицию о том, где торгуют наркотиками, то можете написать об этом в редакцию bkurer@mail.ru. «Курьер. Среда. Бердск» сам передаст эту информацию в полицию.

Мнение читателей
2
2
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы знаете, где продают наркотики?

Аноним, 12 ноября 2019 16:30
В интернете.
Аноним, 12 ноября 2019 17:33
В киосках, которые работают ночью.
Kot_71, 12 ноября 2019 18:10
В районе "Старой пристани" напротив базы МЧС в лесополосе постоянно нарики по навигатору закладки ищут. Да и курьеры там на двух машинах с завидным постоянством появляются.
Аноним, 12 ноября 2019 18:12
А про спирт в гаражах можно сообщить?
Аноним, 12 ноября 2019 20:40
А ведь неплохая идея,хреново одно,что это АКЦИЯ,вот если бы полицейские(не могу привыкнуть к этому новому названию милиции),относились к звонкам о "закладчиках" как к важным,основным поводам для мгновенного реагирования,и еще умела привлекать по закону этих тварей(доказывать их виовность в распостранении и употреблении),люди бы звонили,точно,а так пока позвонил "закладчики"смылись(не спешили полицейские),а закладчики если заподозрят что "сообщил"могут и "красного петуха"пустить...вот и живем,без надежды на искоренение зла этого,а молодежь дохнет,боимся(оправданно),а они лютуют уничтожая Россию без войны...
Александр, 13 ноября 2019 08:53
Вы считаете полицейские не знают всех поставщиков наркоты в городе? Смешно
Аноним, 12 ноября 2019 21:09
На ул. Горького, в парке, на площади, такси, школах, ночных кафе и интернете. Есть точки и в магазинах - короче везде. Относительно полную картину происходящего могли бы рассказать один зачетный, полковник с пистолетом, да бывший глава следственного комитета, но это сильно им по карману ударит
Аноним, 12 ноября 2019 21:59
А вот вопрос к «курьеру» - какие результаты экспертизы у торчка-маршруточника, который сказочным образом превратился в инсулитика ( и вопросы бы по этой теме наркологу бы задали, а не чем и как опезмелиться).
Ещё можно вопрос опеке задать, как они умудрились отравление малолетних ( оба отлежали в реанимации) переквалифицировать в административное и кто их об этом попросил.
Можно у прокуратуры и патологоанатом поинтересоваться, как за 20 лет впервые в свидетельстве о смерти обнаружили наркотики и именно этот человек и покончил жизнь самоубийством - 8 ударов ножом в грудную клетку!!!
Ещё можно с полдюжины вопросов задать - и совсем грустно будет
Аноним, 12 ноября 2019 22:26
телефон + 992 90435 2009 , так понимаю Душанбе, активно интересуются поставкой в Новосибирск. Закройте их на фиг.
Аноним, 13 ноября 2019 01:28
НВР: да.
Аноним, 13 ноября 2019 01:30
... С 11 по 22 ноября в Бердске проводится второй этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»...

а в остальные дни эта инфа не интересна, да и в эти прийдется звонки по принимать, вот как то так!
Аноним, 13 ноября 2019 09:16
Ну сообщим мы сюда место стоянки, но тамошние ребята тоже умеют пользовать интернет и в течении 10-15 мин поменяют место дислокации и кинут инфу в телеграм. А звонки полицаям тоже кто-то отслеживает из прикормленных сообщников.
По осенни сообщили в полицию про машину на Фергане, так в течении 20 мин машина сдернула. Совпадение наверное.
Аноним, 13 ноября 2019 10:05
Как они выглядят? Может это смешно, но не видел. А почт хочется.
Аноним, 13 ноября 2019 10:05
возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких. ................возможно ... но не факт т.к в основном потребителей и берут и на долгие годы ...... Этим самым что ли спасать им жизнь а вот которые занимаются сбытом как то остаются и продолжают дальше
Аноним, 13 ноября 2019 10:06
Цель акции выявить, кто без «лицензии» торгует, как я понимаю.
Аноним, 13 ноября 2019 10:28
кто торгует незаконно, а значит чем угодно и без гарантий.
Это плохо?
Опять аноним, 13 ноября 2019 11:26
НВР:
Редакция, вы так и не ответили:
"про спирт в гаражах можно сообщить?"
актуально или нет?
Аноним, 13 ноября 2019 11:40
Сообщить то можно, и даже людоеды те же, руководят этим сладким бизнесом, что и наркотиками, но ответ вам дал ещё прошлый начальник полиции - « все проверено, опасности не представляет»
Скрепы государства, однако
Аноним, 13 ноября 2019 11:39
НВР: Сообщаю: Смертью торгуют повсеместно, после отмены ГОСТов.
Фактически - по приказу временного правительства.
Вася, 13 ноября 2019 13:45
Вы серьёзно?)) Реально, думаете, что кто их крышует, не знает где продают?))
Аноним, 13 ноября 2019 14:56
Вася, вот наш неизвестный друг в 10:28 честно и написал, что цель данной акции проверить качество «товара», наличие «лицензии», нет ли обвеса у продавцов (« чем плохо?»)
Достаточно пройти по кладбищу и посмотреть даты и сразу видно, что демографиционная яма не от татаро-монгольского иго ( как нам пургу песков гнал), а именно от действующих упырей
Аноним, 13 ноября 2019 15:29
Так кто же крышует алкогольных баронов друзей ввп роттенбергов и иже с ними, от продукции которых, как пишет аноним выше, уже не одно кладбище заполнено до отказа?
Аноним, 14 ноября 2019 01:00
-Алле, комитет,у вас звонок анонимный?
-Да,гражданин Петров, анонимный.
Никита, 14 ноября 2019 08:02
Был случай: отец друга устал от торговли спиртом в соседнем доме, возник конфликт. После чего отца же и привлекли за то, что он лопатой махал на торговца. Чуть ли не угроза жизни. Вот и Борис с ними. Думаю с ними по закону не получится.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФото: Живёт собака на нежилой даче, весь мир в двух метрах цепи
00:20 16-11-2019
Фото: Живёт собака на нежилой даче, весь мир в двух метрах цепи
Дачники смогут голосовать через интернет при проведении общих собраний
23:24 15-11-2019
Дачники смогут голосовать через интернет при проведении общих собраний
ЦБ обсуждает выпуск монеты номиналом 50 рублей
23:10 15-11-2019
ЦБ обсуждает выпуск монеты номиналом 50 рублей
Путин: Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем? 2
21:24 15-11-2019
Путин: Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?
БердскПосле -40 в Западной Сибири: идет потепление до нуля градусов
21:13 15-11-2019
После -40 в Западной Сибири: идет потепление до нуля градусов
БердскСообщи, где торгуют смертью в Бердске. Анонимность гарантируется 24
21:00 15-11-2019
Сообщи, где торгуют смертью в Бердске. Анонимность гарантируется
Людям после 50 лет не хватает двух жизненно важных витаминов 6
20:30 15-11-2019
Людям после 50 лет не хватает двух жизненно важных витаминов
БердскЧто такое любовь? Как признаться в любви
20:15 15-11-2019
Что такое любовь? Как признаться в любви
Полицейские пытали противогазом до смерти подростка из-за украденного велосипеда в Бурятии 1
18:45 15-11-2019
Полицейские пытали противогазом до смерти подростка из-за украденного велосипеда в Бурятии
БердскШок брака: 8 пар поженились в 18-градусный мороз в Бердске 1
18:45 15-11-2019
Шок брака: 8 пар поженились в 18-градусный мороз в Бердске