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Здоровье / Общество

Как шум влияет на здоровье человека?

13:00 15.11.2019 Фото: pixabay.com
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Шум является общебиологическим раздражителем вызывая снижение слуха, нарушение сна, головокружение, головные боли, изменение в сердечно-сосудистой, иммунной, нервной систем.

Как шум влияет на здоровье человека?
Профилактика неблагоприятного действия шума на производстве

Шумом называют любой нежелательный звук или совокупность таких звуков. Звук представляет собой волнообразно распространяющийся в упругой среде колебательный процесс в виде чередующихся волн сгущения и разряжения частиц этой среды — звуковые волны.

Источником звука может являться любое колеблющееся тело.

По временным характеристикам различают шумы:

• постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день изменяется во времени не более чем на 5 дБА;

• непостоянные, уровень шума которых за 8-часовой рабочий день изменяется во времени не менее чем на 5 дБА.

Непостоянные шумы можно подразделить на следующие виды:

— колеблющиеся во времени, уровень звука которых непрерывно изменяется во времени;

— прерывистые, уровень звука которых ступенчато изменяется (на 5 дБ-А и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;

— импульсные, состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый из которых имеет длительность менее 1 с; при этом уровни звука, измеренные соответственно на временных характе- ристиках «импульс» и «медленно» шумомера, различаются не менее чем на 7 дБ.

Основным документом, регламентирующим параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах, являются санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

Источники шума

Шум является одним из наиболее распространенных неблагоприятных факторов производственной среды, воздействие которого на работающих сопровождается развитием преждевременного утомления, снижением производительности труда, ростом общей и профессиональной заболеваемости, а также травматизма.

В настоящее время трудно назвать производство, на котором не встречаются повышенные уровни шума на рабочих местах. К наиболее шумным относятся горнорудная и угольная, машиностроительная, металлургическая, нефтехимическая, лесная и целлюлозно-бумажная, радиотехническая, легкая и пищевая, мясомолочная промышленности и др.

Биологическое действие шума

Шум является общебиологическим раздражителем вызывая снижение слуха, нарушение сна, головокружение, головные боли, изменение в сердечно-сосудистой, иммунной, нервной систем.

Шум, сопровождающийся вибрацией, более вреден для органа слуха, чем изолированный.

Профилактика неблагоприятного действия шума

Мероприятия по борьбе с шумом:

— устранение причин возникновения шума или снижение его в источнике;

— ослабление шума на путях передачи (например, звукоизолирующий кожух);

— непосредственная защита работающего или группы рабочих от воздействия шума.

— использование средств индивидуальной защиты органа слуха (антифоны, заглушки).

— проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, с обязательным обследованием 1 раз в год у отоларинголога с проведением аудиометрии, невролога, офтальмолога.

Противопоказаниями к приему на работу, сопровождаемую шумовым воздействием, служат:

— стойкое понижение слуха (хотя бы на одно ухо) любой этиологии;

— отосклероз и другие хронические заболевания уха с неблагоприятным прогнозом;

— нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии, в том числе, болезнь Меньера.

Принимая во внимание значение индивидуальной чувствительности организма к шуму, исключительно важным является диспансерное наблюдение за рабочими первого года работы в условиях шума.

Источник: Роспотребнадзор 

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