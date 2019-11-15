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Взорвал гранату во время конфликта с сожительницей безработный житель Бурятии

11:15 15.11.2019 Фото: Википедии
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Он угрожал гражданской жене побоями и размахивал гранатой, которая неожиданно рванула. Оба пострадали, как и квартира.

Взорвал гранату во время конфликта с сожительницей безработный житель Бурятии
В Бурятии в квартире во время бытового конфликта взорвалась граната

14 ноября примерно в половине пятого утра в квартире одного из жилых домов в городе Кяхта в Бурятии взорвалась граната – оба сожителя с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали, что граната взорвалась во время бытового конфликта между 27-летним, ранее судимым безработным и его сожительницей. Парень угрожал женщине нанесением побоев и размахивал при этом гранатой.

«В результате неосторожных действий с предметом, похожим на гранату, в квартире произошел хлопок, — комментируют в ведомстве. – Граждане с телесными повреждениями госпитализированы в больницу».

В пресс-службе также сообщили, что из-за взрыва повреждено оконное стекло в одной из комнат благоустроенной квартиры. Ведется следствие.

Источник: ulan.mk.ru

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