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Задайте свой вопрос спикеру горсовета Бердска Валерию Бадьину

10:45 15.11.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Курьер. Среда. Бердск» начинает прием вопросов председателю депутатского корпуса для итогового декабрьского интервью. Принимаем вопросы до 29 ноября. (УСЛОВИЯ, КОНТАКТЫ)

Задайте свой вопрос спикеру горсовета Бердска Валерию Бадьину
Спикер горсовета Валерий Бадьин

13 марта 2011 года бердчане избрали Валерия Бадьина депутатом Совета депутатов Бердска третьего созыва по избирательному округу № 5, а 12 апреля 2011 года он стал председателем Совета депутатов. Спустя 8,5 лет Валерий Георгиевич продолжает занимать должность спикера народных избранников.

Собирая от вас вопросы главе города Евгению Шестернину, редакция «Курьер. Среда. Бердск» столкнулось с тем, что у бердчан накопилось много вопросов в адрес Валерия Бадьина.

«Курьер. Среда. Бердск» официально объявляет сбор вопросов спикеру горсовета Бердска. Он ответит на них через письменный запрос редакции или в интервью.

Перед тем, как задать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с условиями:
Свой вопрос для спикера горсовета Бердска вы можете оставить либо в комментариях под этим материалом на сайте kurer-sreda.ru, либо выслать его на электронную почту по адресу bkurer@mail.ru.
ОБЯЗАТЕЛЬНО с пометкой в теме: «ВОПРОС СПИКЕРУ». Также вы можете выслать свой вопрос на What’sApp редакции — 8 953 878 90 10, тоже с пометкой «Вопрос спикеру». Вопросы без пометки к рассмотрению не принимаются.

Последний день приема вопросов — 29 ноября!
1. Ваш вопрос должен быть составлен максимально корректно, понятно и четко. Постарайтесь избегать пространных рассуждений на три страницы или долгого пересказа вашей истории.
2. Прежде чем задавать свой вопрос, подумайте, сможет ли на него ответить именно глава города, а не кто-либо другой.
3. Если у вас есть вопрос, касающийся только вас и вашей личной проблемы, вам необходимо будет указать свои настоящие ФИО и оставить свои контакты. Также необходимы будут копии документов, относящихся к вашей проблеме. Это обязательно.
Ответы на ваши вопросы будут публиковаться на станицах газеты «Курьер. Среда. Бердск» и на сайте kurer-sreda.ru. Ждем ваших интересных вопросов!

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От редакции

Есть вопросы к Валерию Бадьину?

Николай, 15 ноября 2019 11:54
Вопрос Бадьину Валерию:
"Когда сделают дорогу в районе кладбища, чтобы я смог без нервов приехать на захоронение моих родителей и моей любимой заслуженной учительнице Бадьиной Нины Яковлевны, которая обеспечила своей работой моё поступление в технический ВУЗ!"
Аноним, 15 ноября 2019 12:01
Скажите пожалуйста почему депутаты не проводили проверку по состоянию пригодности для дальнейшего использования , частного сектора , который оказался сейчас на водяной подушки под названием грунтовые воды. Крюков Андрей Николаевич Октябрьская д 32.

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