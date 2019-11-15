Людям после 50 лет не хватает двух жизненно важных витаминов

Лучший способом избежать дефицита жизненно важных витаминов является добавление в рацион продуктов, богатых D и B12: это молоко, тунец, яйца, субпродукты.

Людям после 50 лет грозит недостаток двух жизненно важных витаминов

В возрасте после 50 лет организм людей может испытывать нехватку двух жизненно важных витаминов: витамина D и витамина B12. Таковы данные Национальных институтов здоровья США.

Как поясняют специалисты, с возрастом для человеческого организм становится более сложным процессом поглощение определенных питательных веществ. Это относится и к витамину D , который является основным усилителем иммунной системы, и к витамину B12, который помогает регулировать метаболизм и поддерживает здоровую выработку энергии.

«С возрастом может снижаться производство желудочной кислоты, что может затруднить усвоение витамина B12. Кроме того, организм гораздо менее эффективно преобразует солнечный свет в витамин D», — отмечают эксперты.

Витамин D необходим организму для крепких костей. Помимо этого, витамин помогает ему усваивать кальций (еще один важный костный строитель), играет важную роль в правильном росте клеток, а также уменьшает воспаление, вызывающее различные заболевания.

О недостатке витамина D сигналят следующие симптомы:

избыточная потливость,

слабость и усталость,

эмоциональная подавленность, депрессия,

боли в спине,

слабое состояние костей.

На нехватку витамина В12 указывают следующие признаки:

сильная усталость и сонливость,

проблемы с памятью,

головокружение,

бледность кожи,

красный язык,

слезливость,

проблемы со зрением.

Лучший способом избежать дефицита жизненно важных витаминов является добавление в рацион продуктов, богатых D и B12: это молоко, тунец, яйца, субпродукты.

Источник: МедикФорум