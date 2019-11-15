Вши атакуют: 17 случаев педикулеза зарегистрировали в Бердске

От вшей не так уж просто избавиться

Заболевание педикулезом продолжают регистрировать в Бердске. По данным Центра гигиены и эпидемиологии по Бердску, за 10 месяцев 2019 года в городе было зарегистрировано 17 случаев заболеваний педикулезом в разных возрастных группах. Но чаще всего вшами заражаются дети. Количество заболеваний за последние несколько лет примерно одинаковое, отметила врач-эпидемиолог Анна Зинина.

Остановите заразу

Чтобы ребенок не заразился педикулезом, родители должны объяснить ему, что нельзя пользоваться чужими расческами, одевать чужую шапочку или спать на чужой подушке, советуют в Роспотребнадзоре. Необходимо соблюдать правила гигиены. Если увидели, что ребенок чешется, а на коже появились красные пятнышки, следы от укусов насекомых, посмотрите его голову и если обнаружите вшей, то лучше отправляйтесь с ребенком на прием к врачу. Но ни в коем случае не отпускайте сына или дочь в детсад или школу.

Проведите полное лечение, назначенное врачом, прежде чем отправить его в учебное учреждение.

Если родители пролечили своего ребенка без похода к врачу, им также необходимо сообщить в учебное учреждение о случае педикулеза. Медработник детсада или школы устроит карантин в классе или группе, в котором находился заболевший педикулезом. В классе или группе проведут дезинфекцию и в течение 30 дней будут осматривать детей на наличие вшей.

Обратите внимание: в школьных раздевалках нет отдельных кабинок, и вошь с одежды зараженного может запросто попасть на одежду другого ребенка, а затем уже и на его голову. Такое же может произойти, когда дети отправляются на соревнования, и свою верхнюю одежду могут просто сложить в кучу на лавочке в раздевалке.

Аптекари рекомендуют обязательно проводить лечение, следуя инструкции. И не надеяться на одну процедуру — лучше ее продублировать. Всем членам семьи, где выявился хоть один человек с педикулезом, необходимо провести профилактику. Поменять все постельное белье, полотенца. И выстирать все это в горячей воде. Также необходимо провести термообработку головных уборов.