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Общество / Стиль жизни

2,5 миллиона прослушиваний за сутки набрала новая песня Билли Айлиш

10:34 15.11.2019 Фото: wikipedia.org
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«Эта песня, которую мы с братом написали друг о друге. Неважно, что случится, мы всегда старались и будем стараться найти выход», — отметила 17-летняя исполнительница в пресс-релизе.

2,5 миллиона прослушиваний за сутки набрала новая песня Билли Айлиш

Билли Айлиш выложила в Сеть новую песню

Билли Айлиш, как и обещала поклонникам, опубликовала новую песню Everything I Wanted, сообщает NME.
«Мне приснилось, что я получила все, что хотела, но когда я просыпаюсь, я вижу тебя рядом», — шепчет певица под аккомпанемент фортепиано.
Она поет не про молодого человека, а про своего старшего брата.
«Эта песня, которую мы с братом написали друг о друге. Неважно, что случится, мы всегда старались и будем стараться найти выход», — отметила 17-летняя исполнительница в пресс-релизе.
Старший брат Айлиш — единственный человек, с которым она работает, ездит на гастроли и который знает все подробности ее превращения из обыкновенного подростка в одну из самых популярных зезд музыки за последние два года.
Менее, чем за сутки новую композицию певицы прослушали более двух с половиной миллионов раз.
Источник: РИА Новости
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