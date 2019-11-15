2,5 миллиона прослушиваний за сутки набрала новая песня Билли Айлиш

«Эта песня, которую мы с братом написали друг о друге. Неважно, что случится, мы всегда старались и будем стараться найти выход», — отметила 17-летняя исполнительница в пресс-релизе.

Билли Айлиш выложила в Сеть новую песню Билли Айлиш, как и обещала поклонникам, опубликовала новую песню Everything I Wanted, сообщает NME.

«Мне приснилось, что я получила все, что хотела, но когда я просыпаюсь, я вижу тебя рядом», — шепчет певица под аккомпанемент фортепиано.

Она поет не про молодого человека, а про своего старшего брата.

«Эта песня, которую мы с братом написали друг о друге. Неважно, что случится, мы всегда старались и будем стараться найти выход», — отметила 17-летняя исполнительница в пресс-релизе.

Старший брат Айлиш — единственный человек, с которым она работает, ездит на гастроли и который знает все подробности ее превращения из обыкновенного подростка в одну из самых популярных зезд музыки за последние два года.