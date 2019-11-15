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Здоровье / Общество

Вирусы восстановят поврежденную алкоголем печень

12:56 15.11.2019 Фото: pxhere.com
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Фаговая терапия, включающая использование вирусов против бактерий, может помочь в лечении алкогольных заболеваний печени.

Вирусы восстановят поврежденную алкоголем печень
Алкоголикам помогут вирусы, питающиеся бактериями

Исследование показало, что вирусы, питающиеся бактериями, могут восстанавливать поврежденную алкоголем печень. Они делают это за счет уничтожения токсических микробов у пациентов с тяжёлым гепатитом.

Фаговая терапия, включающая использование вирусов против бактерий, может помочь в лечении алкогольных заболеваний печени. Эксперименты на лабораторных мышах показали, что воздействие специальным коктейлем из фагов на специфическую разновидность бактерий кишечника под названием Enterococcus faecalis помогает избавиться от алкогольного гепатита. Так называют воспаления печени, вызываемые чрезмерным употреблением спиртного. Основываясь на этих данных, опубликованных в журнале Nature, ученые призывают распространить данное лечение и провести широкомасштабные клинические исследования с участием людей.

Учёные из Королевского колледжа Лондона и школы медицины при Университете Калифорнии в Сан-Франциско обнаружили, что Enterococcus faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени. В то время как эта бактерия обычно присутствует в небольших количествах в кишечнике здорового человека, исследование показало, что у жертв алкогольного гепатита отмечается большее количество цитолизин-производящих Enterococcus faecalis в кишечнике, чем у обычных людей.

Для изучения способностей фаговой терапии исследователи изолировали четыре разных фага, специфически нацеливающихся на цитолизин-производящих Enterococcus faecalis в кишечнике. Как рассказали учёные, этот уникальный коктейль флагов быстро избавил от мышей от бактерий и восстановил их печень от алкогольного повреждения. Автор исследования профессор медицины Бернд Шнабль (Bernd Schnabl) заявил, что ему удалось не только связать специфический бактериальный токсин с негативным прогнозом у пациентов с алкогольным заболеванием печени, но и разорвать эту связь, воздействуя на микробиоту кишечника с помощью фагов.

Источник: МедикФорум

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