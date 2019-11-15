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Здоровье / Общество

Понижающие холестерин методы питания

00:04 15.11.2019 Фото: pxhere.com
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5 приемов питания, которые понизят уровень холестерина в крови без употребления лекарственных препаратов.

Понижающие холестерин методы питания
Принципы здорового питания при высоком уровне холестерина в крови

Многочисленные клинические исследования подтверждают неутешительный факт — уровень холестерина в крови влияет на риски развития ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний. Однако было установлено, что соблюдение диеты и контроль факторов риска (лишний вес, вредные привычки, малоподвижный образ жизни и др.) помогают снизить риск развития неблагоприятных последствий сердечно-сосудистых заболеваний на 80%2.

Следите за калорийностью рациона

Переедание — настоящая беда нашего времени. Современный человек потребляет с пищей энергии гораздо больше, чем тратит. Это связано с тем, что в нашем рационе преобладают высококалорийные продукты — фастфуд, колбасные изделия, полуфабрикаты. Такие продукты, как правило, чрезмерно сладкие, жирные, в их составе преобладают рафинированные углеводы, насыщенные жиры. Вносит свою лепту и алкоголь, содержащий большое количество так называемых «пустых», то есть не приносящих никакой пользы, углеводов. Не случайно около 25% россиян имеют лишний вес, а еще 30%4 — ожирение.

Специалисты рекомендуют поддерживать индекс массы тела на уровне 18–25 кг/м2, при этом окружность талии должна составлять не более 94 см для мужчин и не более 80 см для женщин. И в первую очередь для нормализации веса необходимо снижение суточной калорийности рациона.

Сократите потребление насыщенных жиров

Примерно треть (от суточной потребности) холестерина попадает в организм человека с пищей. А это значит, что соблюдая определенную диету — специалисты называют ее гипохолестериновой или антиатерогенной — можно влиять на уровень холестерина в крови.

В первую очередь необходимо сократить потребление так называемых насыщенных жиров. Они, как правило, содержатся в продуктах животного происхождения — жирной свинине, баранине, мясе уток, колбасных изделиях. Еще один источник насыщенных жиров — маргарин и продукты, его содержащие. К ним относится практически вся фабричная выпечка — печенье, сдоба, некоторые сорта хлеба.
Обращайте внимание на продукты, содержащие «скрытые жиры». Это жирные соусы, сметана, сыр.

Согласно рекомендациям специалистов, нужно снизить потребление жиров < 30%, насыщенных жиров < 10% от общего суточного количества.

Ешьте больше рыбы

Результаты длительных клинических наблюдений, проводившихся в странах Средиземноморского региона, демонстрируют, что уровень сердечно-сосудистых заболеваний в них существенно ниже. Специалисты связывают данный феномен с преобладанием в рационе этого региона ненасыщенных жиров. Это оливковое и ореховые масла, рыба жирных сортов, богатые Омега–3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые не синтезируются в организме человека, а поступают в него только с пищей.

Эти вещества нормализуют уровень холестерина в крови, замедляют рост склеротических бляшек, способствуют снижению интенсивности развития атеросклероза.

Ограничьте потребление соли

Сама по себе поваренная соль никак не влияет на уровень холестерина в крови. Однако ее роль в увеличении артериального давления, которое часто сопровождает атеросклероз, доказана многочисленными исследованиями.

Согласно рекомендациям специалистов, нужно ограничивать потребление поваренной соли до 5-6 г в сутки. Кроме того, лучше избегать продуктов, в которых содержится «скрытая соль». К ним относятся колбасные изделия, консервированные продукты, маринады, снэки (чипсы, сухарики, орешки).

Увеличьте потребление клетчатки

Клетчатка, или растворимые и нерастворимые пищевые волокна, способствуют улучшению кишечной моторики, служат субстратом для развития полезной микрофлоры кишечника. Нарушения кишечной микрофлоры опосредованно повышают риск развития таких заболеваний, как ожирение, сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. Кроме того, нерастворимая клетчатка ускоряет насыщение и способствует выведению холестерина из кишечника.

Клетчаткой богаты овощи, зелень и фрукты, в том числе те, что содержат много пектинов — яблоки, абрикосы, смородина. Кроме них, клетчатка содержится во многих злаках. Предпочтение нужно оказывать цельным крупам, не прошедшим предварительную обработку. При сопутствующем сахарном диабете необходимо корректировать содержание углеводов в рационе в соответствии с лечебной диетой.

Источник: МедикФорум

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