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Здоровье / Общество

Доживать до 100 лет помогают уникальные иммунные CD4 T-клетки

10:41 15.11.2019 Фото: pxhere.com
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Японское исследование показало, что долгожители имеют уникальную турбозарядную иммунную систему, клетки которой напрямую атакуют вирусы и опухолевые клетки.

Доживать до 100 лет помогают уникальные иммунные CD4 T клетки
Исследователи из Японии выяснили, что у людей, которые давно прошли через 100 лет есть одна уникальная особенность в организме

Долгожители-рекордсмены, которые перешагнули через 110 лет, имеют уникальную турбозарядную иммунную систему. Исследование показало, что она позволяет им сражаться с опухолями и инфекциями.

Исследователи из Японии выяснили, что у людей, которые давно прошли через 100 лет, продолжая при этом курить и употреблять спиртные напитки, есть одна уникальная особенность в организме. Именно она и позволила остаться в живых.  Отметим, что геронтологи десятилетиями изучают долгожителей и пытаются понять, что же их объединяет. Возникали самые разные теории — от уникального набора генов до какой-то особой диеты. Но всякий раз оказывалось, что супер-долгожители не имели в своем арсенале каких-то необыкновенных продуктов питания или напитков, часто злоупотребляли спиртным, порой десятилетиями курили, а многие их родственники не доживали до 70.

И вот теперь тщательное изучение ДНК тех, кто перешагнул через 110 лет, позволило выявить одну общую особенность. Это уникальная турбозарядная иммунная система, то есть белые клетки иммунитета, которые не похожи на те, что имеется в организме большинства других людей. Так называемые CD4 T-клетки напрямую атакуют вирусы и опухолевые клетки у долгожителей, чего не происходит у людей с обычной продолжительностью жизни. Ученые полагают, что поняли, каким образом эти рекордсмены прожили так долго.

Данные исследования проводили эксперты из IKEN Center for Integrative Medical Science и Keio University. Всего они проанализировали здоровье 7 человек, переживших 110-й день рождения. Имена рекордсменов не называют. Для анализа было собрано 41 208 клеток, а в контрольной группе брались клетки у людей в возрасте от 50 до 89 лет. Главным отличием была разновидность клеток под названием CD4 T-клетки, которые гораздо в большем объеме встречались именно у супер-долгожителей.

Источник:  МедикФорум

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