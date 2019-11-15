Неизлечимым больным раком груди в прогнозе жизни врачи ошибаются в 80% случаев

Неизлечимым больным неправильно дают прогнозы

Безнадежным пациентам необходимо сообщать ожидаемую продолжительность жизни в лучшем и в худшем случае. В настоящее время врачи ошибаются с этими прогнозами в 80% случаев.

Врачи-онкологи, которые сообщают пациентам с неизлечимым раком груди ожидаемую продолжительность жизни, ошибаются в 80% случаях, как показало исследование ученых из Университета Сиднея во главе с доктором Белиндой Кили (Belinda Kiely). Именно поэтому она и предлагает лечащим врачам давать не категоричные прогнозы, а обязательно выставлять временные рамки. Другими словами, пациенты должны узнать, сколько им предстоит прожить по прогнозу при самом лучшем, и при самом худшем сценариях. Кили подчеркивает, что большинство пациентов, узнающих о неизлечимой болезни, очень хотят знать о том, сколько им осталось. Об этом сообщает The Daily Mail.

Эта информация необходима для того, чтобы понять, когда им следует уйти с работы, нужно ли продать жильё или посетить свадьбу близкого человека, а также по-иному расставить приоритеты в оставшейся части жизни. Но точность нынешних прогнозов врачей общей практики по данному вопросу составляет от 20% до 30%. Отметим, что в России вообще не принято сообщать неизлечимо больным о терминальном диагнозе, раковым пациентам, как правило, врут том, что у них происходит в организме. На Западе, и особенно в Великобритании и США, кодекс врачебной этики требует сообщать эту новость совершеннолетним пациентам и даже детям.

После того, как больные слышат об отсутствии всяких надежд, они, как правило, интересуются тем, сколько им осталось. И вот здесь врачи опираются на собственный метод прогноза, который, как выяснилось, постоянно даёт сбои. Именно поэтому исследователи и рекомендуют растягивать ожидаемую продолжительность лечения от худшего сценария до самого лучшего.

Источник: medikforum.ru