15.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Неизлечимым больным раком груди в прогнозе жизни врачи ошибаются в 80% случаев

13:04 15.11.2019 Фото: pixabay.com
0

Большинство пациентов, узнающих о неизлечимой болезни, очень хотят знать о том, сколько им осталось.

Неизлечимым больным раком груди в прогнозе жизни врачи ошибаются в 80% случаев
Неизлечимым больным неправильно дают прогнозы
Сюжет: Онкология
Неизлечимым больным раком груди в прогнозе жизни врачи ошибаются в 80% случаев

Неизлечимым больным раком груди в прогнозе жизни врачи ошибаются в 80% случаевРак прямой кишки: как предотвратить?Ещё 105 новостей

Безнадежным пациентам необходимо сообщать ожидаемую продолжительность жизни в лучшем и в худшем случае. В настоящее время врачи ошибаются с этими прогнозами в 80% случаев.

Врачи-онкологи, которые сообщают пациентам с неизлечимым раком груди ожидаемую продолжительность жизни, ошибаются в 80% случаях, как показало исследование ученых из Университета Сиднея во главе с доктором Белиндой Кили (Belinda Kiely). Именно поэтому она и предлагает лечащим врачам давать не категоричные прогнозы, а обязательно выставлять временные рамки. Другими словами, пациенты должны узнать, сколько им предстоит прожить по прогнозу при самом лучшем, и при самом худшем сценариях. Кили подчеркивает, что большинство пациентов, узнающих о неизлечимой болезни, очень хотят знать о том, сколько им осталось. Об этом сообщает The Daily Mail.

Эта информация необходима для того, чтобы понять, когда им следует уйти с работы, нужно ли продать жильё или посетить свадьбу близкого человека, а также по-иному расставить приоритеты в оставшейся части жизни. Но точность нынешних прогнозов врачей общей практики по данному вопросу составляет от 20% до 30%. Отметим, что в России вообще не принято сообщать неизлечимо больным о терминальном диагнозе, раковым пациентам, как правило, врут том, что у них происходит в организме. На Западе, и особенно в Великобритании и США, кодекс врачебной этики требует сообщать эту новость совершеннолетним пациентам и даже детям.

После того, как больные слышат об отсутствии всяких надежд, они, как правило, интересуются тем, сколько им осталось. И вот здесь врачи опираются на собственный метод прогноза, который, как выяснилось, постоянно даёт сбои. Именно поэтому исследователи и рекомендуют растягивать ожидаемую продолжительность лечения от худшего сценария до самого лучшего.

Источник: medikforum.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы бы хотели знать, сколько осталось вам, если это коснется вас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Неизлечимым больным раком груди в прогнозе жизни врачи ошибаются в 80% случаев
13:04 15-11-2019
Неизлечимым больным раком груди в прогнозе жизни врачи ошибаются в 80% случаев
Как шум влияет на здоровье человека?
13:00 15-11-2019
Как шум влияет на здоровье человека?
БердскВ пивной бар незаконно превращает гараж бизнесмен в Микрорайоне Бердске
13:00 15-11-2019
В пивной бар незаконно превращает гараж бизнесмен в Микрорайоне Бердске
Вирусы восстановят поврежденную алкоголем печень
12:56 15-11-2019
Вирусы восстановят поврежденную алкоголем печень
Отрезал три соска кошке грумер во время стрижки в Барнауле
12:50 15-11-2019
Отрезал три соска кошке грумер во время стрижки в Барнауле
Доцента-Наполеона Соколова с героем «Джокера» сравнил глава минкульта Мединский
12:45 15-11-2019
Доцента-Наполеона Соколова с героем «Джокера» сравнил глава минкульта Мединский
Пожарный откачал отравившего угарным газом кота в Твери 1
12:30 15-11-2019
Пожарный откачал отравившего угарным газом кота в Твери
БердскВши атакуют: 17 случаев педикулеза зарегистрировали в Бердске
12:15 15-11-2019
Вши атакуют: 17 случаев педикулеза зарегистрировали в Бердске
Крышу театра "Глобус" отремонтируют по нацпроекту к Новому году в Новосибирске
12:01 15-11-2019
Крышу театра
Нужно ли хранить годами квитанции по оплате услуг ЖКХ? 1
12:00 15-11-2019
Нужно ли хранить годами квитанции по оплате услуг ЖКХ?