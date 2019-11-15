На $1,8 млрд сократились за первую неделю ноября международные резервы России

Резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота и других составляющих.

Международные резервы РФ с 1 по 8 ноября сократились на $1,8 млрд Международные резервы России на 8 ноября составили $541,1 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 1 ноября международные резервы равнялись $542,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,8 млрд. Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов. Источник: Интерфакс

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