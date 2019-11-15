Доцента-Наполеона Соколова с героем «Джокера» сравнил глава минкульта Мединский

Кроме того, министр культуры задал залу риторический вопрос: «Если вам так нравился «Джокер», то почему не нравится Соколов?».

Владимир Мединский

Аналогия между историком Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве и главным героем фильма «Джокер» прозвучала во время первого дня VIII Международного культурного форума в Петербурге.

Один из слушателей секции «Цифра и культурный сектор» спросил у лектора, которым выступал министр культуры России Владимир Мединский, о том, как он может охарактеризовать историка Олега Соколова.

Чиновник воздержался от развернутого комментария, отметив лишь, что раньше все интересовались его мнением о фильме «Джокер», а теперь переключились на Олега Соколова.

Кроме того, министр культуры задал залу риторический вопрос: «Если вам так нравился «Джокер», то почему не нравится Соколов?».

После этого модератор секции отметил, что дальнейшие вопросы не теме лекции будут игнорироваться.

Источник: moika78.ru